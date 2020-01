Site CelularChips.com dá Dicas de Como Proteger os Dados de Seu Celular

CURITIBA, Brasil, 17 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Quais são as cinco alternativas que o consumidor pode utilizar no sentido de proteger os seus dados pessoais no aparelho celular?

Na atualidade, os aparelhos smartphones se tornaram quase vitais na rotina das pessoas, deste modo, quando alguém perde seu celular, seja acidentalmente, seja por roubo, isso se torna um grande problema, considerando que os dados pessoais poderão cair em mãos erradas e assim serem indevidamente acessados. Essas situações podem ser muito perigosas para a integridade do usuário. O que fazer para se tentar evitar esse possível vazamento indevido de dados?

Neste artigo serão enunciadas cinco dicas práticas para garantir maior e melhor proteção para os seus dados particulares em seu aparelho celular:

A – Fazer bloquear a tela do seu aparelho. Trata-se de um dos métodos mais comuns e eficientes, no sentido de fazer inibir qualquer tentativa de outras pessoas, seja quem for, acessarem indevidamente o seu telefone. Essa função para bloqueio da tela inicial do aparelho constitui um verdadeiro obstáculo que barra, logo de início, qualquer tentativa indevida de acesso, seja de quem for. Essa dificuldade pode inibir qualquer má intenção.

B - Utilizar os recursos remotos disponíveis. Esses instrumentos disponíveis, entretanto, são frequentemente ignorados por uma grande parte dos consumidores. Mas, são funções extremamente úteis para se efetuar a busca por um aparelho smartphone perdido. No caso, os consumidores de modelos iPhone, da Apple, podem contar com o recurso chamado: "Buscar Meu iPhone".

Em caso de o consumidor possuir aparelho com atualização no sistema Android, ou equivalente ao sistema da Apple, de acordo com o que foi explicado logo acima, é muito importante saber que esses mesmos tipos de aparelhos estão equipados do chamado suporte de mecanismo para consulta via conta particular do Google.

Os consumidores que portam aparelhos da BlackBerry precisam saber que esses smartphones estão equipados de um recurso que opera eficiente proteção sobre os dados, o qual pode ser encontrado em pesquisa via menu das configurações do sistema de hardware do telefone.

Os consumidores que possuem aparelhos já equipados por sistema Windows Phone, poderão solucionar ou, ao menos, fazer minimizar a situação da perda do celular por meio da chamada ferramenta "Localizar Meu Telefone".

C – Efetuar o chamado Backup de todos os seus arquivos. Trata-se de um dos métodos mais utilizados por muitos consumidores. Realizar a função de Backup em cada um dos seus arquivos será uma das melhores alternativas, sendo esta uma eficiente ferramenta capaz de fazer garantir maior segurança sobre os seus dados pessoais registrados no celular. Os dados e arquivos ficam protegidos de acessos de terceiros em caso de haver algum problema técnico sobre o dispositivo. Entretanto, a mesma ferramenta serve para se livrar de alguns problemas maiores, como caso de roubo, furto ou perda do telefone celular.

D – Efetuar a criptografia dos dados pessoais. Entre todas as dicas aqui informadas, a mais eficiente, em amplo sentido, é a função de criptografia dos dados. A operação de Criptografar informações realmente garante um grau adicional de maior segurança, fazendo inibir até os hackers mais ousados de efetuar acessos indevidos sobre as suas informações.

E – Por fim, a configuração de todos os seus aplicativos. A vantagem é que até os aplicativos estão munidos por alguns instrumentos que ajudam a evitar que qualquer indivíduo tenha acesso aos conteúdos pessoais do aparelho. Esse perigo é constante, por essa razão os aplicativos estão muito bem imunes. Até por meio do aplicativo do Facebook é possível efetuar esse bloqueio eficiente, já que é um dos mais utilizados. Neste caso, acesse a função "Segurança", que está na própria página da rede social, setor de Configurações.

FONTE Site CelularChips.com

