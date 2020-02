Site Concurso da Prefeitura reúne informações dos Concursos Abertos das Prefeituras do Brasil

CURITIBA, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Para aquelas pessoas que estão sempre à procura de uma vaga de emprego, através de um concurso público em Prefeituras e Câmaras Municipais, aí vai uma ótima dica: o site https://www.concursodaprefeitura.com.

Logo de início o site mostra um pop-up perguntando: "Quer receber notificações gratuitas sobre novidades deste site?". Duas opções são dadas, "Não, obrigado", que ignora e permanece na página, ou a opção "Continuar", onde após clicar, pede permissão para o envio de mensagens.

Uma área específica para se inscrever, está localizada ao lado direito da página, logo abaixo do ícone de pesquisa. Utilizando o e-mail, clique no botão "enviar" para receber as notícias do site.

Ainda do lado direito do site, abaixo desta área para se inscrever, quatro outros menus estão à sua disposição, o "Pop", "Últimos", "Comentários" e o item "Tags", onde diversos tipos de filtros são aplicados ao acervo de conteúdo deste site.

Logo abaixo, podemos achar mais um grupo de ícones, com o título "Categorias em prefeituras", onde diversos botões já estão configurados.

O ícone de pesquisa, mencionado acima, está atualmente com o texto "Faça uma busca". Clicando nele, uma palavra-chave pode ser inserida, como "Santa Rita", por exemplo, e na busca realizada foi mostrado o concurso em Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Trivelato, etc.

Ao lado esquerdo deste botão de pesquisa, 4 menus estão em destaque, onde o ícone "Concursos Públicos" reúne os outros 3, que fazem parte das categorias de nível de ensino, que são: Fundamental, Médio e Superior.

Logo abaixo desses menus, uma área de propaganda muito interessante trás vários anúncios de cursos, escolas e faculdades, e até um tipo de pesquisa já formada para o usuário, por exemplo: "Concurso público inscrições abertas".

Vagas de trabalho e promoções de empresas patrocinadoras aparecem no decorrer da página, entre os anúncios de concursos.

Descendo todo o site, indo para a sua última linha, uma área em preto nos disponibiliza mais algumas opções. Que é o caso de um campo para pesquisa, igual ao mencionado na parte superior deste site. Um menu chamado "Posts Populares", "Posts Aleatórios" e "Posts Recentes". Onde cada coluna mostra aleatoriamente matérias armazenadas relacionadas a este título.

Conforme o internauta vai descendo e subindo a barra de rolagem do lado direito, podemos reparar que do lado esquerdo um ícone de um sino fica em ênfase na parte inferior, este é um botão de notificação. Posicionando o mouse sobre ele, ele mostrará se você está cadastrado ou não, caso esteja, por conta do procedimento já mencionado acima, ele mostrará o texto "Você está cadastrado para notificações". Clicando sobre ele, um gerenciador de notificações será aberto e até uma opção de "Sair" será disponibilizada.

Fazendo uma pesquisa com a palavra-chave "fevereiro 2020" o site traz uma série de concursos públicos previstos para este mês nas Prefeituras de Balsas (MA), Abadia de Goiás (GO), Mineiros (GO), Altamira (PA), Santos (SP) e Cariacica (ES).

Para ficar por dentro de todas as novidades de concursos públicos das Prefeituras, acesse o site https://www.concursodaprefeitura.com e confira.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Concurso da Prefeitura

SOURCE Concurso da Prefeitura