Site ConcursoDaPrefeitura.com apresenta os Tipos de Provas aplicadas em Concursos Públicos

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você conhece todos os tipos de provas que podem fazer parte de um concurso público? É comum que exista mais de uma forma de seleção durante o processo e as notas de cada fase influenciam na colocação final de cada candidato. Veja a seguir quais são os formatos de prova que os concursos costumam ter.

Prova objetiva

É o modelo mais conhecido, pois é aplicado na grande maioria dos concursos. As provas objetivas têm perguntas que se dividem nas seguintes categorias: múltipla escolha (com 4 ou 5 alternativas, geralmente) ou escolher entre opções certas e erradas. Em uma boa parte dos concursos, essa é a única fase pela qual os candidatos passam.

Prova discursiva

As provas discursivas são aquelas que contém questões que não são respondidas apenas com o apontamento de uma alternativa. Elas dependem do desenvolvimento da resposta, por meio de textos ou cálculos completos com prova real, por exemplo, redações de um tema relacionado a fatos recentes ou com a área de atividade relacionada com o concurso que o candidato está prestando. É imprescindível que as provas discursivas sejam manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta (há casos nos quais somente a caneta de tinta preta é aceita).

Em provas discursivas, é comum que uma das questões tenha a solicitação de uma redação completa sobre um determinado tema, que costuma ter relação direta ou indireta, com a vaga para a qual o candidato está concorrendo. O estilo de texto a ser utilizado e os critérios que definem a correção podem estar explicados no edital (que pode ter indicações de leituras prioritárias e complementares, também) e, até mesmo, na própria prova.

Provas práticas

Algumas carreiras podem exigir certos tipos de aptidões que são primordiais para as categorias funcionais nas quais os candidatos pretendem tomar posse dos cargos. Capacidade de direção ao volante e níveis de digitação são alguns exemplos comuns. Especificações sobre as aplicações de provas práticas e os seus critérios de pontuação são especificados nas regras do edital.

Exames médicos

A parte de exames médicos também pode ser considerada uma "prova" de aptidão para os candidatos. Eles devem estar em boas condições de saúde, sem doenças que sejam contagiosas, graves ou consideradas como incuráveis.

Como uma parte disso, há alguns concursos que exigem determinadas provas específicas, que são as físicas e as psicológicas. Elas são solicitadas quando um desses aspectos (ou ambos, em alguns casos) é intensamente exigido durante o exercício do cargo.

Avaliação de capacidade física

O processo de avaliar a capacidade física dos candidatos é uma fase eliminatória e tem o objetivo de verificar precisamente quem pode suportar as exigências do dia a dia da categoria funcional. Os cargos de carreiras policiais são os exemplos mais frequentes das provas físicas.

Avaliação psicológica

A fase de avaliação psicológica também possui caráter eliminatório e não é um procedimento feito de maneira classificatória. Quando ela é incluída em um concurso, é para verificar se candidato está, de fato, apto para o cargo que pretende assumir e se a sua recomendação será possível.

A avaliação psicológica consiste em aplicar técnicas psicológicas, a fim de analisar como seria a adequação do candidato à categoria funcional, por meio de testes que avaliam a atenção, a concentração, o controle emocional, a memória, o raciocínio e, por fim, se há características da personalidade do candidato que possam vir a se restringir a atuação do candidato no cargo ou até se existe a possibilidade de que a atuação dele seja prejudicial para si mesmo ou para os colegas. Se, em algum momento da prova psicológica, o candidato for considerado inviável de recomendar, ele é eliminado do concurso.

