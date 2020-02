Site Concursos Atuais oferece o melhor conteúdo sobre Concursos Públicos aos leitores

CURITIBA, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Todos nós sonhamos com uma vida tranquila, onde haja menos preocupações e medos. Essa vida tranquila começa com um emprego estável e com uma remuneração justa. Porém, desde a crise econômica mundial de 2008 (que chegou ao Brasil em 2014) as chances de conseguirmos um emprego assim no setor privado diminuem a cada ano (infelizmente). Mas existe um setor que ainda tem empregos estáveis e com remuneração um pouco melhor: o setor público. No Brasil, podemos trabalhar para o público em empregos de nível municipal, estadual ou federal, trabalhando para os respectivos governos. Mas como encontrar os concursos públicos? Existem muitas opções, mas tem uma opção que merece atenção de todos os que sonham em servir ao público num emprego estável: o site "Concursos Atuais".

Como é o site?

O Concursos Atuais é um site de notícias sobre concursos públicos em todo o Brasil. O site tem um visual limpo e que oferece facilidade na busca pelos concursos. Ao entrar na página inicial ele oferece algumas opções de concursos de acordo com a região do país. A primeira região que aparece é a Região Sudeste (a mais populosa do Brasil). Depois aparece a Região Sul. Depois a Região Centro-Oeste ao lado da Região Nordeste. E, por último (mas não menos importante), aparece a região Norte (a menos populosa do país). Tudo isso na página inicial, sendo acessível apenas rolando a tela para baixo.

Na parte superior da tela inicial existe um menu horizontal com seis categorias e cada uma dessas categorias tem subcategorias. Acessando em um computador de mesa com Windows as categorias aparecem em um menu lateral e encostando o mouse abre-se uma aba com as subcategorias. Acessando em um celular existe um menu único chamado "categorias", no qual o usuário pode clicar e ter acesso direto às categorias e subcategorias.

Vamos falar das categorias em si. A primeira categoria trata-se da Região Sudeste, com as subcategorias sendo os Estados da região: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A segunda categoria é a Região Sul, com os três Estados da região como subcategorias. Seguem-se as Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte com seus respectivos Estados como subcategorias. A última categoria é a "Concursos Previstos" e trata-se de uma categoria que informa sobre concursos que estão em fase de validação e concursos que já foram autorizados, mas que ainda não têm Edital.

Apostilas

O site ainda traz apostilas de concursos que podem ser adquiridas por um preço justo. Apostilas de concursos concentram exatamente os conteúdos que os candidatos precisam estudar para determinada prova. Vamos exemplificar com a apostila para Escrevente Técnico Judiciário, do TJSP. Essa apostila traz um curso online grátis com quinhentas questões comentadas. Semelhantes a essa apostila existem muitas outras como a de Escriturário do Banco do Brasil e para Técnico de Seguro Social do INSS. Todas têm os exatos assuntos que o candidato precisa estudar.

Conta pessoal

O site ainda oferece ao usuário a criação de uma conta pessoal, onde o usuário pode registrar seu endereço para recebimento das compras que fizer no site.

O site ajuda muita gente, de Norte a Sul

Tudo isso faz desse site, um dos mais bem preparados do Brasil quando falamos sobre a divulgação de concursos públicos. Não importa se o usuário mora na cidade de São Paulo ou no interior de Roraima, ele terá chances de ver concursos públicos em seu Estado.

Estamos numa época onde trabalhar para o Estado apresenta-se como a melhor opção de ter uma vida mais estável e muitas pessoas têm acesso a oportunidades através de sites como o Concursos Atuais. Acesse o site aqui - www.concursosatuais.com.

FONTE Concursos Atuais

