Site Cursos Novos reúne diversos artigos sobre Cursos e Bolsas de Estudo, além de Apostilas e Videoaulas

CURITIBA, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O site " https://www.cursosnovos.com.br " está direcionado ao leitor que deseja adquirir bolsas de estudo e informações sobre cursos nas mais diversas áreas. Logística, enfermagem, educação física e ciências contábeis foram alguns dos anúncios que são encontrados ao consultar a página mencionada. Cursos técnicos e até estudo fora do país, como para a Austrália, Holanda e Suécia, fazem parte desses links.

Ele é uma loja virtual da "Comprinhas Ltda" e está a 10 anos no mercado, onde a empresa conseguiu a confiança, a credibilidade e uma boa parte do mercado consumidor desse ramo. Em se tratando de comércio eletrônico para produtos educacionais, estamos falando de uma marca brasileira sólida nos dias atuais.

Com a sede na cidade de Curitiba (PR), a empresa "Comprinhas" se dedica à venda online de materiais educacionais. Entre os itens para venda, podemos encontrar apostilas e livros em formato digital, cursos online e aulas em formato de vídeo e áudio. Os temas são variados, mas concursos públicos e vestibulares são os mais mencionados, mas também achamos para cursos profissionalizantes, OAB e Enem. No menu "Contato", opção "Quem somos", podemos achar a missão, a visão e os valores que a empresa oferece aos seus associados. Uma outra opção chamada "Dúvidas frequentes" é oferecida, onde uma página é dedica a várias perguntas e suas respostas.

Nos menus, na parte superior do site, o internauta achará o link "Loja", onde fala das formas de pagamento, que é em cartão de crédito, boleto bancário ou com transferência em conta bancária, termos e condições, que fala sobre as trocas e devoluções, devolução por arrependimento ou desistência, produto com defeito ou avariado, restituição e prazo para resolução de troca, e a opção "Lista de desejos", que é um local para gravar as suas intenções de estudo.

No menu "Minha conta", encontramos os campos para coletar o nome do usuário e a sua respectiva senha. Uma opção para se manter conectado pode ser marcada e um link para restaurar a senha fazem parte dessa página.

O menu "Finalizar Compra" mostra os itens que você escolheu para aquisição. Caso isso já tenha sido feito, um formulário para cadastro será mostrado na sua primeira compra. Nome, CPF, endereço completo, telefone e e-mail são os campos para os detalhes de cobrança. Uma opção de entregar num endereço diferente ao da cobrança é oferecida num formulário logo a baixo.

Ainda na parte superior, o menu "PRNewsWire" nos leva a uma página com inúmeros anúncios ligados a diversos temas. Finalizamos essa barra superior com um ícone da lupa para pesquisar algo em específico e um ícone mostrando quantos itens temos no nosso carrinho.

Na página inicial, ao lado direito, podemos encontrar 4 elementos, que são eles: uma barra para pesquisa de um determinado texto, um local chamado "Nossos Produtos", onde podemos achar em destaque apostilas e cursos online, outro local chamado "Artigos Recentes", onde uma série de links nos levam a páginas com cursos, bolsas de estudo e outros diversos itens do site cursosnovos.com.br, e, finalizando o lado direito, um local dividido por categorias, onde dezenas de opções nos fazem ter mais facilidade ainda para navegar.

Após fazer o cadastro e o pagamento do produto, o usuário terá o seu acesso liberado em até 1 dia útil. Por conta dos direitos autorais e o uso de imagens, as videoaulas não estão disponíveis para download, mas o aluno poderá acessar usando o seu portal de estudos.

Nem todas as aulas possuem apostilas, mas uma grande parte delas possui um arquivo em formato de PDF que serve para complementar os estudos daquele arquivo digital, onde podemos encontrar um guia de estudo, explicações complementares, materiais complementares e exercícios propostos.

Audioaulas em formato MP3 também podem ser adquiridas por lá e podem ser baixadas para estudo. Um outro modo de escutar seria em CD, onde o mesmo é enviado pelos Correios.

Para finalizar a descrição desse site, devemos mencionar que o pagamento conta com a segurança da "pagseguro uol".

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Cursos Novos

SOURCE Cursos Novos