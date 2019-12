Site DinheiroNaConta.com dá Dicas para Economizar Dinheiro

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você já tentou economizar dinheiro, mas nunca conseguiu ver os resultados dos seus esforços? Já chegou à conclusão que você não consegue juntar dinheiro e por isso suas condições financeiras não estão melhores hoje? Acredite, não é só você que passa por esse problema.

Saber economizar dinheiro é um dos maiores desafios para os brasileiros. Além da grande carga de juros e impostos que pagamos, o Brasil sofre variação constante de preços de acordo com a inflação. Sendo assim, resta a nós aprender a poupar dinheiro e melhorar o uso dos nossos recursos financeiros. Mas se você sente que é muito difícil ou que nunca conseguirá juntar dinheiro, eu posso te garantir que é possível e você consegue!

Abaixo separamos algumas dicas para quem deseja economizar dinheiro e ter mais liberdade financeira!

Dica 1 - Comece com pouco

Economizar nas pequenas coisas é um grande passo na direção correta do controle de gastos. Sendo assim, adote pequenas políticas internas como: desligar as luzes ao sair do ambiente, limitar tempo de banho, evitar o consumo repetitivo da máquina de lavar roupas, dentre outros. Mas lembre-se, o segredo é começar e aos poucos, aprimorar e melhorar seus hábitos de consumo.

Dica 2 - Economize com planos de telefonia móvel

Se você passa a maior parte do tempo em casa ou no trabalho, você provavelmente deve ter acesso às redes wi-fi desses locais. Sendo assim, vale a pena reduzir o consumo do seu pacote de dados e até de toda franquia de telefone que você possui. Além disso, você pode utilizar aplicativos como o Whatsapp, por exemplo, para trocar mensagens e fazer ligações sem gastar créditos ou consumir do pacote de voz do seu plano.

Dica 3 - Economizando com funcionário doméstico

Se você possui algum colaborador doméstico, pode ser necessário avaliar se a frequência ou carga horária desse funcionário pode ser reduzida. E se você ainda pensa em contratar um funcionário do lar, talvez seja interessante rever a sua real necessidade e analisar a possibilidade de começar a dividir as tarefas entre todos os moradores do lar.

Dica 4 - Economizando com TV por assinatura

Se você possui um plano de TV por assinatura, precisa ver se realmente está utilizando os canais disponíveis no seu pacote. Caso não esteja, vale a pena verificar se é possível reduzir a categoria do seu plano e até substituir alguns canais pagos por Youtube, já que algumas emissoras já transmitem seus principais conteúdos por lá.

Dica 5 - Acompanhe e registre suas despesas

O primeiro passo para aprender a controlar seu dinheiro é saber para onde ele está indo. Você pode baixar aplicativos de controle financeiro, utilizar planilhas no seu computador ou até anotar em um caderno de finanças. Faça da maneira mais prática e eficiente, mas faça!

Dica 6 - Pague assim que receber

Pagar suas contas assim que receber é a melhor maneira de evitar juros e atrasos no pagamento. Aliando isso ao fato de colocar todas as suas contas para o mesmo dia de vencimento, é uma verdadeira 'mão na roda' para quem deseja ter mais praticidade e economia ao pagar as contas.

Dica 7 - Pegue emprestado

Sabe àquele tipo de coisa que a gente usa uma única vez e nunca mais usa novamente? Isso significa que você não precisa exatamente comprar essas coisas, você pode simplesmente pedir emprestado. Economizar com essas pequenas coisas pode contribuir significativamente para seu orçamento.

Dica 8 - Aproveite as promoções

Aproveitar as promoções é uma das melhores formas de economizar dinheiro. Seja através de cupons de desconto ou dias promocionais, opte sempre por utilizar esses recursos a sua disposição para pagar menos. Mas tenha cuidado, nem tudo que tem desconto ou está na promoção é vantajoso, por isso, pesquise bem antes de sair comprando tudo que está na promoção ou com desconto!

Dica 9 - Economize com lazer

Sabe àquela saidinha para ir no cinema ou em um show que acaba pesando no bolso? Que tal substituir esse tipo de lazer por eventos gratuitos, programas ao ar livre, museus e outros programas que possuem pouco ou nenhum gasto? Há diversas opções bem interessantes, basta procurar bem e usar a criatividade.

Dica 10 - Faça listas

Fazer uma lista de compras ajuda muito a economizar com supermercado. Estabelecer o que é necessário comprar antes de efetivamente ir às compras, é a melhor maneira de evitar a compra de itens desnecessários.

Essas são algumas dicas que funcionam muito bem para quem deseja economizar.

