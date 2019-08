Site EditalConcurso.com dá dicas de como escolher o material de estudo para concursos

CURITIBA, Brasil, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Você pretender prestar concurso público em breve? O segredo do sucesso para ser aprovado nos processos seletivos abertos pelos órgãos públicos é a sua preparação. E isso depende dos materiais que serão utilizados durante o seu período de estudos, já que há diversas opções disponíveis para os concurseiros de plantão.

A qualidade do conteúdo que você estuda para a prova faz toda a diferença para a sua aprovação, uma vez que ajuda não só na assimilação das matérias, mas também traz informações atualizadas e que podem ser cobradas na avaliação.

Quer saber mais? Veja, a seguir, como escolher os materiais para se preparar para o próximo concurso público!

Quais são os materiais disponíveis para concurseiros?

As possibilidades para os seus estudos são diversificadas. Entre as mais comuns estão os livros, que são indicados para todos os tipos de concurso, visto que contém informações mais aprofundadas, seguras e que servem de base para a elaboração das provas.

Velhas conhecidas de quem faz concurso, as apostilas funcionam como um compilado das matérias cobradas no concurso. Um dos principais benefícios desse material é o fato de virem com alguns exercícios de simulado, o que a ajuda a entender a avaliação na prática.

Já os PDFs são mais indicados para quem deseja acessar somente os conteúdos pertinentes ao exame. É importante ressaltar que não é recomendado estudar apenas esse tipo de material, pois costumam ser bastante resumidos.

Por fim, também existem as videoaulas, que se destacam como materiais audiovisuais que explicam os conteúdos de forma didática e também contam com exercícios que são resolvidos passo a passo. Nessa opção, você pode assimilar as matérias e familiarizar-se com a resolução de questões mais complexas.

Como escolher os materiais mais adequados?

Como vimos anteriormente, você pode acessar diferentes materiais de estudo, mas será que todos são indicados para o seu perfil? Na verdade, não. Afinal, há aqueles que podem impactar mais a sua rotina de estudos, enquanto outros podem prejudicá-la. Veja o que considerar para fazer a sua escolha.

Verifique a procedência dos materiais

A primeira coisa a se fazer é verificar qual é a procedência dos materiais para curso, ou seja, se possuem uma fonte confiável. Por isso, converse com quem já os utilizou anteriormente e pesquise sobre a reputação da editora ou site que disponibilizou o conteúdo para saber se possuem credibilidade no mercado.

Além disso, independentemente do formato do material, observe com cautela como o conteúdo é apresentado e se tratada das temáticas que serão cobradas na prova e estão previstas pelo edital.

Preste atenção no direcionamento do conteúdo

Em alguns casos, o material tem um grande volume de conteúdo, porém, não abrange os temas requisitados pelo edital. Nesse sentido, preste atenção na maneira como os materiais compreendem a programática do exame.

Pesquise também se há a possibilidade de ter um apoio extra para reforçar os seus estudos, como sugestões de aprofundamento, lista de exercícios, etc.

Considere as vantagens de cada material

Tenha em mente que cada material tem os seus diferenciais e benefícios, o que determina a sua escolha são os seus objetivos e necessidades. Antes de tomar uma decisão pense no que você está precisando no momento, como mais prática, maior profundidade e disponibilidade de tempo.

Por exemplo, para quem tem pouco tempo disponível para trabalhar, o ideal é optar pelas videoaulas, que são abrangentes e práticas, possibilitando que você se prepare sem ter que comparecer a um curso presencial. Contudo, para aproveitar bem o conteúdo, é essencial estar motivado e ter autodisciplina para se concentrar nos vídeos.

Aqueles que têm mais tempo para estudar podem usar os livros como fonte de estudos, pois são mais completos, tratando os conteúdos de uma forma mais profunda.

Com essas dicas, você pode escolher os materiais mais apropriados para você e aumentar as suas chances de ser aprovado no tão sonhado concurso.

Gostou das dicas? Para conferir mais notícias sobre concursos públicos e processos seletivos acesse o nosso site https://www.editalconcurso.com/ .

