Site EditalConcurso.com dá Dicas de Como Estudar para Concursos Públicos

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Passar em um concurso público é a meta de muitos brasileiros hoje em dia. Com o país em crise e o número de vagas de emprego diminuindo, essa é a melhor saída para muitos. Como muitas das vagas oferecem bons salários e benefícios, maior é a dificuldade da prova. Em muitos concursos, as vagas são bem menores que a quantidade de inscritos. Ou seja, para ter mais chances de ser aprovado, o candidato deve estar muito bem preparado. Veja agora as melhores dicas para quem vai estudar para algum concurso.

Monte uma planilha de horário de estudos

Uma das dicas mais importantes para quem vai estudar para um concurso, é ter disciplina de horário. Estudar pelo menos 3 horas por dia é o mínimo que um candidato pode fazer. Mas, o ideal é de 5 a 7 horas de estudos. Uma planilha com horários certos vai ajudar a criar uma rotina diária, que com um tempo vai dar resultados bem satisfatórios. Essa planilha deve ficar em um lugar de destaque, que pode ser no quarto. E ter esses horários no despertador, vai ajudar a não se sabotar.

Defina as matérias a serem estudadas

Muitas pessoas estudam de qualquer forma e sem consistência. O ideal é estudar uma matéria por dia da semana. E evitar mudar essa sequência. É claro que algumas matérias são mais complexas, e elas devem ter uma atenção maior. O candidato pode definir um horário maior de estudo para ela e repetir esse estudo mais de uma vez por semana, até que o mesmo se sinta mais seguro.

Escolha um local para estudar

Passar em um concurso público pode mudar a vida profissional de uma pessoa. E por isso, a maneira de se estudar deve ser bem séria. O local de estudo deve ser silencioso e sem nenhuma pessoa. Ter uma mesa, cadeira e iluminação vai favorecer muito na hora de assimilar as matérias estudadas. Entre os ambientes mais comuns de estudos estão: Quarto, sala e escritório. Porém, isso não é uma regra a ser seguida. Algumas pessoas gostam de estudar em locais públicos como parques abertos ao ar livre, praças, bibliotecas e cafeteria. O ideal é que seja um local calmo e que traga paz, facilitando assim o aprendizado do aluno.

Faça curso preparatório

O curso preparatório é essencial para algumas pessoas, principalmente aquelas que sentem mais dificuldades para aprender certas matérias. Nesse tipo de curso, o aluno tem grande ajuda de professores e matérias exclusivas que facilitam mais ainda o aprendizado. É claro que essa opção não é a mais viável para todas as pessoas, pois pode ter um custo que não caiba no bolso. Mas, todo esforço para facilitar a aprovação no concurso é válido.

Lembre de seus objetivos

Ter um objetivo de estudo pode facilitar muito o processo de aprendizado. Quando bater o desânimo lembre-se de tudo que você vai realizar quando estiver exercendo seu cargo. Ter um quadro dos sonhos, ajuda a trazer ânimo quando bater o cansaço emocional. Quando tiver passando por esse processo, saia de casa, dê uma volta no shopping, saia com os amigos e esfrie a cabeça. No dia seguinte volte a sua rotina de estudo.

Dê prioridade de estudo as matérias mais difíceis

Anote em um papel as matérias são consideradas mais difíceis. E aumente o tempo de estudo delas. Esse processo deve se repetir até que eles se tornem mais fáceis de se entender. Essa é uma tática infalível para quem tem grande dificuldade com matérias específicas. A força do hábito torna tudo mais fácil.

Estudar para um concurso pode ser desgastante e complicado. Mas se seguir essas dicas, a rotina de estudo vai ser mais agradável e produtiva.

