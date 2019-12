Site EditalConcurso.com dá Dicas de Como Passar em Concursos Públicos

CURITIBA, Brasil, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Entenda como funciona e o que você deve fazer para passar em um concurso público. Confira, aqui, 10 dicas para arrebentar em um concurso público.

O concurso público é um sonho para muitos, mas também pode ser um pesadelo. E é normal sentir isso. Afinal de contas, há quem coloque muito peso sobre uma prova como é o caso do concurso público. Por isso, às vezes acaba batendo um branco ou uma leve crise de pânico. Mas saiba que há uma maneira para driblar esse nervosismo pré prova. Confira agora algumas dicas para deixar o nervosismo de lado e mandar ver na prova.

1. Tire um tempo exclusivo para estudar

Independente do quanto seja, separar um momento para se dedicar 100% aos estudos é primordial. Não há limites, quanto mais você puder aprender e estudar com qualidade e disciplina, melhor. Se você não tem um tempo muito extenso para isso, estude durante esse tempo. Vai fazer toda a diferença na hora da prova. Se você tem tempo e condições de pagar algum curso, melhor ainda. Também é possível criar pequenos grupos de estudo com outros amigos que querem estudar para concurso também, e isso pode ser algo superprodutivo. Caso precise de material, não se esqueça do bom e velho PDF.

2. Saia menos, estude mais

É muito importante cuidar da sua saúde enquanto estiver estudando. Duas coisas são certas: sair com os amigos é muito bom, e isso toma muito da sua saúde e tempo. É claro que às vezes nem se percebe, mas acontece. Quando você sai e vai dormir tarde, o seu sono fica desregulado e isso afeta diretamente o seu funcionamento. Quando se dá conta, nem consegue estudar direito porque não para em pé. Por isso, é importante dar uma pausa nas saídas quando a prova estiver próxima e dedicar um pouco mais no sono e em um estudo de qualidade.

3. Em caso de esquecimento, esqueça as fórmulas e apele para a lógica

As vezes tudo o que a questão pede do candidato é um pouco mais de atenção. As avaliações de concurso são recheadas de questões que envolvem lógica. Atividades de matemática e exercícios de lógica podem ajudar muito na prova.

4. Cuide do seu corpo

É ele que vai te levar até o local da prova e vai fazê-la para você. Então, cuide dele. Alimente-se de forma saudável e tenha o sono em dia. Faça atividades físicas e pratique esportes. Além de fazer bem para a saúde, aumenta a qualidade cognitiva do cérebro.

5. Não se estresse e tenha um momento de lazer

O lazer é muito importante, porque é um momento bom para relaxar e dar uma pausa em tudo. Também faz bem para limpar o cérebro de toda a tensão acumulada. Depois que você volta de um momento desses, seu organismo está relaxado e fica mais fácil de aprender tudo mais rápido.

6. Durma. É importante

Seu cérebro precisa descansar. Muito mais do que uma massa cinzenta, o cérebro é um músculo e ele se cansa, assim como todo o resto do corpo quando você se esgota. Por isso, durma bem para que o seu amigo aí não te deixe na mão quando for fazer a prova.

7. Não deixe para estudar amanhã o que se pode estudar hoje

Procrastinação é um sério problema de produtividade e pode acabar com a sua rotina de estudos. Não pense que o aprendizado vai ser o mesmo se você estudar o dobro no dia seguinte. Quanto mais informações de uma vez, mais difícil é para aprender e assimilar. Por isso, siga à risca o seu cronograma e crie o hábito de estudar.

8. Escolha um nicho

Se um concurso pede muito de si, imagine mais de um. Por isso, é importante que você foque em apenas um concurso para uma área específica, de um órgão específico. Ao longo dos anos, é provável que mude alguma coisa entre as provas, mas a lógica vai continuar sendo a mesma.

9. Foque enquanto estiver estudando

Enquanto estiver estudando, evite distrações. Se concentre nos estudos e treine para não perder a concentração na hora da prova também.

10. Estude com métodos de estudo para concursos

Cada um aprende de um jeito, isso é fato. Mas para cada jeito, pode existir um método já elaborado para aprimorar os estudos. Se você aprende melhor ouvindo, ouça podcasts, se você aprende melhor lendo, invista em apostilas e livros para concursos. Descubra a sua particularidade e estude usando ela.

