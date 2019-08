Site Estagio.Br dá dicas de como escolher o melhor estágio

CURITIBA, Brasil, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Para construir uma carreira de sucesso é necessário passar por uma série de etapas. Iniciar um curso superior é apenas o primeiro passo para alcançar esse objetivo, outra questão relevante é o estágio, que é um processo fundamental para adquirir experiência na sua área de atuação, confirmar se está curando a graduação adequada para o seu perfil, se destacar em relação à concorrência e aumentar as suas chances de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho após a sua formação.

Mas para que isso tudo seja possível, você deve levar alguns fatores em consideração na hora de escolher o melhor estágio. Isso porque, há casos em que a oportunidade não o possibilita colocar em prática os conhecimentos acadêmicos, o que pode fazer com que você se decepcione com a sua profissão.

Quer saber mais? Veja, neste post, o que avaliar para selecionar o estágio ideal para você!

Verifique se a área de atuação é condizente com o seu curso

Muitas vezes, há empresas que oferecem vagas flexíveis, que permitem a sua contratação, mesmo que o curso que você esteja cursando não esteja relacionado à função que será exercida durante o estágio. À primeira vista a proposta de receber uma boa remuneração e demais benefícios pode ser tentadora, mas nesse contexto é melhor optar por um emprego.

Se você quer fazer um estágio, o mais recomendado é ir em busca de algo que esteja dentro da sua área de estudos, o que traz mais credibilidade para o seu futuro profissional.

Saiba quais são os valores da empresa

Procure saber se os seus valores pessoais e profissionais estão alinhados com os valores praticados pela empresa em que almeja estagiar. Um estágio pode ter a duração de alguns meses ou se estender por até dois anos, sem falar que existe a possibilidade de ser efetivado ao final do processo. Portanto, trata-se de um grande período para se submeter a ideias e missões que não estão de acordo com os seus ideais.

Para descobrir isso é bem simples, basta fazer uma pesquisa na internet e checar quais são os objetivos, valores, missões e ambiente de trabalho seguidos pela organização, além de conversar com antigos e atuais estagiários da contratante.

Descubra se há um plano de carreira

O plano de carreira é um aspecto que conta muito a favor de uma oferta de estágio, pois é algo que pode lhe ajudar a ter estabilidade e crescimento profissional.

Grandes empresas costumam oferecer um bom plano, inclusive a estagiários. Em empresas menores, isso não é tão comum. Observar esse ponto não significa que você deve eliminar as pequenas empresas da sua lista de interesse, haja vista que elas são as que mais empregam.

Tenha em mente que o principal objetivo do estágio é lhe proporcionar aprendizado e experiência, o que é imprescindível para ser efetivado ou ter maiores chances de ser contratado por outras instituições.

Analise de a remuneração compensa

Se você estuda em uma universidade privada, certamente precisa de dinheiro para arcar com o valor da mensalidade, além das suas despesas pessoais. Sendo assim, analise se a remuneração do estágio compensa.

Todavia, é importante dizer que esse não deve ser a questão mais importante a ser avaliada. Caso você tenha uma vida financeira mais confortável, esse item deixa de ser uma prioridade, pois não afetará tanto o seu bolso.

E aí, está pronto para escolher o seu estágio? Com essas dicas, você terá mais embasamento para tomar uma decisão assertiva e sem arrependimentos no futuro, conseguindo um estágio que lhe permite ter uma experiência profissional rica e que ajudará no desenvolvimento de uma carreira de sucesso desde o início.

Para conferir mais dicas, além de notícias sobre Programas de Estágio abertos pelo Brasil, acesse o site https://www.estagiobr.com.br/.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Estágio BR

SOURCE Site Estágio BR