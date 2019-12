Site EstagioBR.com.br dá Dicas de Como Passar em Programas de Estágio

CURITIBA, Brasil, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A porta para o mercado de trabalho de qualquer profissional recém-formado geralmente começa no estágio. Mas, conseguir uma vaga em um bom programa de estágio não é fácil e nem sempre se acerta na primeira tentativa, o que acaba frustrando a maioria das pessoas. Se você se sente assim, saiba que você não está só nessa jornada.

Milhares de recém-formados querem conquistar uma posição numa empresa que os ajude a crescer profissionalmente, mas a maioria deles ao menos sabe como funciona os processos seletivos para se candidatar às vagas disponíveis nessas empresas. Se você está cheio de dúvidas sobre como funciona o processo seletivo para participar de um bom programa de estágio e dicas essenciais para ter muito mais chances de ser aprovado, fique atento a esse artigo.

Como é um processo seletivo para uma vaga em programa de estágio

O processo seletivo para participar de uma vaga para um programa de estágio se assemelha muito a uma seleção tradicional para atuar como profissional certificado de alguma empresa. Primeiramente, você precisará enviar seu currículo para as empresas, que irão fazer a análise e seleção.

Feito isso, é comum a realização de testes (online ou presenciais) para certificar os conhecimentos básicos do candidato, que geralmente acaba vindo acompanhado de uma entrevista e dinâmica de grupo. Se para o cargo que você está se candidatando houver exigência de um novo idioma, poderá existir também uma entrevista (geralmente online) realizada no idioma necessário.

Apesar de cheio de etapas, os processos podem ser bem simples e rápidos, mas na verdade, a seleção pode variar muito de empresa para empresa. Sendo assim, abaixo, separamos algumas dicas bem interessantes para você que deseja ter mais chances de se ser aprovado em um processo seletivo para programa de estágio!

1 - Estude a empresa e o mercado

O primeiro passo e mais importante para começar a trilhar seu caminho para aprovação em um processo seletivo e demonstrar domínio sobre o que é a empresa e mercado. Conhecer mais a fundo a empresa, inclusive seu produto/serviço, e como anda o mercado pode te dar uma vantagem instantânea em pelo menos 50% dos candidatos. Lembre-se que alguns recrutadores podem questionar como você se preparou para entrevista, e demonstrar interesse em conhecer a empresa, é um ponto super positivo!

2 - Faça um currículo único para cada empresa

Sabe aquele processo de fazer um currículo e fazer centenas de cópias? Esqueça! Elaborar um currículo com cuidado e com destaque nas suas qualificações e requisitos da vaga que você deseja pleitear pode agradar muito aos recrutadores. Um currículo único vai evitar muita informação desnecessária e vai fazer o empregador ver com muito mais clareza como suas certificações poderão contribuir para a empresa.

3 - Aqueça o inglês, mas não esqueça o português

Em processos em que envolvem alguma etapa em outra língua, muitos candidatos acabam ficando desesperados e focam tempo demais na prática do inglês. Treinar o idioma é importante, mas não esqueça de mostrar o domínio sobre seu idioma materno, principalmente em situações de dinâmica, entrevista e redação.

4 - Pontualidade é importante

Você se sentiria seguro em contratar um profissional que chega à entrevista atrasado? Não seja essa pessoa. Chegar atrasado em uma entrevista ou alguma etapa do processo acaba demonstrando falta de respeito, desorganização e falta de comprometimento. Se não for possível chegar no horário, avise o quanto antes a empresa e tente negociar um novo horário.

5 - Estude a vaga

Naturalmente, ao publicarem suas vagas abertas para programas de estágio, as empresas descrevem quais os requisitos técnicos e comportamentais para àquela vaga. Portanto, estude bastante os requisitos necessários e desejáveis e faça uma análise se você realmente se encaixa nesses requisitos. Esse ponto é crucial para o seu sucesso tanto no processo quanto sua experiência na empresa.

6 - Trabalhe sua apresentação

Se mostrar ser uma pessoa apresentável e educada pode contar muitos pontos positivos. Apesar do nervosismo tradicional, tente ser uma pessoa razoável e segura (ao seguir todas as dicas anteriores, você provavelmente se sentirá assim). E não se esqueça de usar uma roupa adequada ao cargo que você pretende se candidatar, lembre-se que causar uma impressão positiva pode ser bem importante.

Esperamos que esse artigo possa ajudar a todos que desejam ingressar em programa de estágio. Você consegue!

