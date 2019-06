Site EstágioBR dá Dicas de Como Ser Contratado no Estágio

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O estágio é uma oportunidade muito importante para quem está estudando e deseja aprender mais sobre sua área de trabalho. É a chance de começar e entender o que mais lhe chama a atenção. Porém, não é preciso adotar a famosa posição de "sou apenas o estagiário", é possível aproveitar o momento para se destacar e assim conseguir ser efetivado.

Veja algumas dicas para fazer do estágio sua porta de entrada para um emprego com carteira assinada:

1 - Procure conhecer mais sobre a empresa

Antes de fazer a entrevista, você, com certeza pesquisou um pouco sobre aquele local de trabalho. Afinal, existiu o objetivo de se candidatar a estagiar em uma empresa que lhe chama a atenção.

Essa lição não acaba quando você conquista a vaga. O ideal é voltar a pesquisar mais sobre aquela empresa, para ajudar a ganhar segurança e se sentir mais tranquilo durante o estágio.

2 - Seja uma pessoa comprometida

Por mais que seja um estágio, não leve essa experiência como uma brincadeira. Se comprometa com o que você está fazendo. Entregue tudo o que for solicitado dentro do prazo, tire dúvidas sempre que surgirem e seja pontual com os horários de entrada e saída.

3 - Seja proativo

O estagiário não precisa ficar limitado apenas àquilo que lhe foi passado. Terminou uma tarefa antes do prazo? Fale com seu superior e se coloque à disposição para ajudar em outros trabalhos do seu setor.

Essa pode ser sua chance de ajudar um funcionário efetivo que está com muitas tarefas para um determinado dia. Ou até mesmo experimentar algo que exija um pouco mais de responsabilidade.

4 - Esteja aberto aos feedbacks

Fazer um estágio é uma oportunidade de aprendizado. Isso significa que você vai receber feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Não os tome como uma verdade absoluta. O que isso significa?

Se recebeu um retorno positivo, não veja como um motivo para se folgar ou deixar de aprender. Se o feedback foi negativo, não leve para o lado pessoal e peça sugestões ao seu superior de como pode trabalhar para reverter a situação.

5 - Trabalhe suas habilidades sociais

Procure conversar com outros profissionais que estão há mais tempo na empresa e crie network. Isso não significa que você deve ficar de papo furado na hora do trabalho, mas sim que pode aprender mais com seus colegas.

Trabalhar bem em equipe e respeitar quem está em cargos superiores também demonstra suas habilidades sociais. Esta é uma característica muito buscada para cargos efetivos.

6 - Atenção a Vestimenta

Alguns locais de trabalho são mais liberais, ainda assim é interessante ter uma postura quanto as roupas que você usa. Passa maior credibilidade e ajuda com que você se sinta mais seguro durante o estágio.

Verifique qual é a regra da empresa quanto a isso. Se um visual mais casual é liberado para o dia a dia, apenas evite camisas de times de futebol, chinelos, decotes e roupas muito justas.

7 - Dê Sugestões

O estagiário que tem interesse em continuar na empresa pode dar sugestões de melhorias de processo ou até de ideias. O importante é se atentar para que seja uma sugestão, algo que foi pensado anteriormente e não apenas um "eu acho que". Traga argumentos que defendam seu posicionamento e sua sugestão.

8 - Veja o estágio como um trabalho de verdade

Algumas pessoas não levam a sério o estágio, porém, é um trabalho tão importante como qualquer outro. Você precisa entender que seus erros afetam outras pessoas e até os processos da empresa, da mesma forma que deve estar pronto para responder por eles.

Tudo que você fizer durante o estágio vai impactar de alguma maneira a empresa, as pessoas a sua volta e qualquer um que esteja envolvido. Ou seja, vai exigir maturidade e responsabilidade.

Com essas dicas você está pronto para valorizar ainda mais seu estágio, sem contar que aumenta suas chances de transformar essa vaga em algo efetivo.

Para conferir mais dicas de estágio, acesse o site www.estagiobr.com.br. Na página. Além de dicas, também será possível ficar por dentro dos principais Programas de Estágio ofertados pelo Brasil.

