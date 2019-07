Site Melhor Notebook dá dicas de como limpar corretamente o notebook

CURITIBA, Brasil, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O uso do notebook é comum por muitas pessoas, pois ele tem fácil acesso por ser um PC portátil. Dessa forma, a maioria dos usuários leva seu notebook para os lugares mais improváveis. A falta do uso de algum tipo de capa faz com que o acúmulo de sujeira e poeira invada o aparelho. Com a correria do dia a dia, fica muito difícil fazer a limpeza do mesmo de forma periódica e, por isso, muitos usuários só vão limpar seu notebook quando ele já está bem sujo e empoeirado. A falta de limpeza no aparelho pode, inclusive, afetar seu funcionamento. Nesse texto, o portal Melhor Notebook mostra como fazer a limpeza do notebook de forma correta.

Veja o passo a passo para limpar seu notebook na parte externa

1-Desligue o aparelho

A primeira iniciativa a fazer quando for limpar o notebook é desligá-lo. Tenha atenção para fechar as janelas abertas e salvar tudo que for importante; se ele estiver ligado ao carregador, é preciso tirar esse fio da tomada. Além de evitar que seu aparelho queime, não terá risco de choque também.

2-Veja como retirar o excesso de poeira da tela e do teclado do notebook

O primeiro passo a se fazer para começar a limpar a tela e o teclado do notebook, é pegar um pano seco e tirar todo excesso de poeira que tiver. Se for necessário, repita quantas vezes precisar até reduzir a quantidade de poeira. Depois, o ideal é usar pincel com cerdas pequenas, para varrer a sujeira do teclado por completo. Faça movimentos leves para não emperrar nenhum botão. Use flanela de microfibra que é um tecido que não agride o aparelho e nem arranha.

3- Limpando o teclado e a tela com pano umedecido

Depois de retirar todo excesso de poeira, o ideal é passar um pano úmido. Nele pode ser usado fluído próprio para a limpeza externa de notebook ou um pouco de água. Vale lembrar que esse pano não deve estar encharcado, apenas umedecido para tirar marcas de sujeira e alguma poeira que restou. Primeiro passe cuidadosamente na tela, com movimentos bem leves. Depois vá para o teclado. Limpe cada tecla com cuidado e ao seu redor também. Passe esse pano também por cima do mouse e toda a região que faz parte do notebook. Se desejar, passe uma flanela seca para finalizar a limpeza dessa área.

4-Não use produto direto no aparelho

Uma dica muito importante para quem quer usar fluídos para limpeza do notebook, é não usar esse produto diretamente no aparelho. Isso pode causar grandes transtornos como: manchar a base do notebook ou até mesmo queimar alguma peça do seu aparelho. Sempre use o líquido de limpeza em um pano.

Veja como limpar o seu notebook na parte interna

Essa fase de limpeza requer um pouco mais de cuidado. Então sugerimos que faça a mesma em um local que não facilite perder os parafusos que serão tirados do aparelho. Uma dica bacana é usar uma toalha branca de banho e separar cada peça retirada em ponto específico.

Use a chave correta para desparafusar o notebook

Ao tentar abrir o notebook, tenha certeza de estar usando a chave certa. Às vezes forçar a abertura do aparelho vai fazer com que ele vá ficando frouxo. O ideal é ir testando até achar a chave correta. Depois de abrir, verifique onde está a maior concentração de poeira, tente tirar com o auxílio de um pincel seco e pequeno (exceto se for na placa mãe), pois essa peça é muito frágil. O ideal é assoprar para que o acúmulo de poeira saia. Depois de retirar todo excesso de sujeira do notebook, coloque os parafusos e o monte normalmente.

Essas são as dicas para quem quer ter um notebook limpo! Para conferir mais dicas de cuidados de notebooks, além das últimas novidades desses aparelhos, acesse o site https://www.melhornotebook.org e acompanhe todas as atualizações.

