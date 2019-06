Site Melhor Notebook ensina como Escolher o Computador Ideal

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Comprar um notebook novo é uma tarefa que exige pesquisa e atenção a alguns itens. A verdade é que o melhor modelo vai depender muito do objetivo de uso do aparelho.

Quem pretende apenas acessar a internet ou usar o Word pode apostar em notebooks mais simples, agora se o objetivo é jogar ou usar programas mais pesados, o espaço interno e a placa de vídeo precisam ser mais avançados.

Veja agora como escolher o melhor notebook, de acordo com suas necessidades de uso:

1 - Comece pelo processador

A velocidade e capacidade do processador é o que vai determinar o bom funcionamento do seu notebook. Os modelos da Intel são os mais comuns. O i3 funciona bem para o uso diário e tarefas mais simples, como o pacote Office e acesso à internet.

Agora, se você produz conteúdo ou gosta de jogar – e pretende usar o notebook exclusivamente para estas tarefas – o melhor é investir em processadores mais avançados, como o i5 ou o i7.

2 - Armazenamento

Seu objetivo é manter tudo salvo no computador ou você deseja deixar na nuvem? Espaço interno é importante para quem gosta de ter os arquivos à mão, mesmo quando não tem conexão com a internet. 500 GB ou 1 TB são mais indicados para quem prefere guardar tudo no computador.

3 - HD ou SSD

Um computador com HD ou SSD? Qual seria o melhor? O HD é para quem pretende armazenar vários arquivos no notebook, já que seu foco é o espaço de armazenamento. Agora se seu objetivo é ter um computador com velocidade, que carregue aplicativos mais rapidamente, aposte no SSD.

4 - Quanto de Memória RAM é melhor

A memória RAM trabalha com o curto prazo, com os arquivos que você está utilizando no momento, de forma a ajudar o processador a manter tudo organizado. 4GB de RAM é considerado ideal para quem não precisa abrir muitos programas ao mesmo tempo e usa algo mais simples, como navegadores de internet e o pacote Office.

Por outro lado, os notebooks com 8 GB de RAM são indicados para quem precisa manter muitos processos em funcionamento ao mesmo tempo no computador. Ideal também para quem vai lidar com programas mais pesados, como editores de vídeos ou fotos, ou pretende jogar no computador.

5 - Tela do notebook

A escolha da tela do seu notebook vai além do tamanho. Claro que pode ser mais indicado uma tela maior, de 17 polegadas. Porém, se você trabalha com edição de vídeos ou design gráfico, pode precisar de uma resolução melhor. A dica é comprar um notebook com tela Full HD, que já vai ajudar a resolver o problema.

Quem trabalha apenas com edição de textos e não precisa se preocupar com a qualidade das cores e do brilho, pode contar apenas com tela HD, que já dará conta de todas as tarefas.

6 - Sistema operacional

A maioria das pessoas prefere o Windows na hora de escolher um notebook, porém, existem outras opções, como o Linux. Se você sempre trabalhou com Windows, o melhor é continuar com o mesmo software, apenas busque pela versão mais atualizada.

Atualmente, os modelos mais recentes de notebooks vêm com o Windows 10, intuitivo e bastante prático para ser utilizado.

7 – Bateria

Se estamos falando de um notebook, com certeza a ideia de ficar livre dos fios faz parte dos seus objetivos. Por isso, é interessante buscar por aparelhos que tenham maior duração da bateria. Grande parte dos modelos não conta mais com a possibilidade de desencaixar a peça, o que significa que é preciso prestar atenção a durabilidade da bateria.

Algumas pessoas precisam de mais tempo longe de uma tomada, então devem buscar por modelos que durem de 8h a 10h, agora se você busca apenas conforto e pode carregar a bateria depois de algum tempo, a duração média de 4h é suficiente.

8 - USB, HDMI e Cartão SD

Leitores de CD já não são tão procurados, tanto que os modelos modernos de notebook nem contam com este espaço. Porém, você vai precisar de portas USB, HDMI e do leitor de Cartão SD. Antes de comprar, veja se o modelo oferece essas opções e tem uma boa quantidade de portas USB disponíveis.

Agora você já está preparado para escolher e comprar o melhor notebook!

