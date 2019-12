Site MelhorCarro.Org ensina Como Calcular qual Combustível Vale a Pena

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Quando vamos escolher um automóvel para comprar, nos apegamos a muitos detalhes, como modelo, ano de fabricação, cor, valor dos impostos, conforto, etc. No entanto, esquecemos de um fator importante, que também deve ser levado em consideração no momento de escolha, que é o motor do carro.

Um motor de carro mais econômico é o flex (motor biocombustível), pois pode abastecer com álcool ou gasolina, no entanto, algumas pessoas não sabem como diferenciar qual é o mais vantajoso.

No artigo de hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre o álcool e a gasolina e ainda, te ensinar como calcular qual dos dois é mais vantajoso, de bônus, você vai receber dicas de como identificar se abasteceu com combustível adulterado.

Qual a diferença entre o álcool e a gasolina?

O álcool etanol é uma substância extraída da fermentação do açúcar de alguns alimentos orgânicos, como milho ou cana de açúcar. Ele é uma opção sustentável e sua fonte não é esgotável.

O preço do álcool é mais barato do que o da gasolina, no entanto, seu consumo é maior.

A gasolina é derivada do petróleo e tem uma consistência mais oleosa; é uma fonte esgotável, contrário do álcool etanol. Além disso, ele sofre frequentemente com as mudanças econômicas, que podem influenciar no seu valor.

Apesar de ser mais caro, não precisa de uma potência maior do motor, o que torna seu tempo de combustão maior, podendo ser uma opção mais econômica para diversos veículos.

No posto de abastecimento você pode encontrar as seguintes variações:

Gasolina Comum;

Gasolina Aditivada;

Gasolina Premium;

Gasolina Formulada;

Etanol Comum;

Etanol Aditivado.

Além do Diesel Comum, Aditivado, Biodiesel e Gás Natural Veicular. Agora, vamos te mostrar como calcular o combustível mais vantajoso.

Como calcular qual é o combustível mais vantajoso?

O Etanol precisa queimar pelo menos 30% mais para obter o mesmo resultado que a gasolina, por exemplo, um carro que faz 10 km com um litro de gasolina, fará aproximadamente 7 km com o litro do álcool.

Para fazer a conta e obter o valor certo, é só dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se a resposta for menor que 0,7, ficará mais econômico abastecer com álcool, já se o resultado for maior, o ideal é usar a gasolina.

Resumidamente, o valor do álcool Etanol precisa ser pelo menos 30% menor do que o valor da gasolina, para que você possa sentir a economia no bolso.

Essa conta só serve para carros flex, que podem ser abastecidos com álcool ou gasolina, se você ainda não comprou seu veículo, saiba que vai economizar na hora de abastecer, se comprar um carro com motor flex.

Se o seu carro não possui essa vantagem, procure um posto com combustível mais em conta, mas que acima de tudo seja de confiança e não venda gasolina ou álcool adulterado. Abaixo, vamos te dar umas dicas de como identificar esse tipo de problema. Confira!

Como identificar que o meu carro está com combustível adulterado?

Infelizmente, é um problema que assola muita gente, pois é difícil identificar no momento em que o carro está sendo abastecido se o combustível é ou não de confiança, mas os efeitos são vistos depois, veja abaixo os sinais de que seu carro está com combustível adulterado.

Perda de potência;

A luz de alerta no painel com o símbolo de um motor ascende logo depois que você abastece;

Óleo contaminado;

Aumento do consumo do carro;

Carro tosse ou engasga.

Se o tanque do seu carro foi abastecido com combustível adulterado vá até uma oficina mecânica de confiança para esvaziá-lo. O combustível ruim pode trazer muitos danos ao carro, por isso é de suma importância que você abasteça em posto de confiança e com boa reputação.

Para conferir mais dicas e notícias sobre carros, acesse o site

