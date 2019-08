Site MelhorCelular.org elege Qual a Melhor Película para Tela do Celular

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O celular virou um acessório de extrema importância hoje em dia, e é por isso que muitas pessoas tomam o cuidado necessário para manter sua integridade por mais tempo. Um exemplo disso seria a tela dele, que é a parte mais frágil dos aparelhos. E é por isso que a melhor coisa nesse caso é tomar precauções necessárias, como colocar uma boa película para proteger de arranhões, quebras e outros tipos de danos que possam causar grandes prejuízos inesperados aos usuários.

Existem alguns tipos de películas, de materiais diferentes e que podem variar no preço também. Uma minoria das pessoas prefere colocar películas originais das marcas de seus respectivos smartphones, mas no geral, existem películas réplicas e de baixo custo, que são encontradas em qualquer lugar hoje em dia, basta saber a preferência e o modelo certo do celular. Conheça alguns tipos e saiba os detalhes de cada uma delas:

1. Película de vidro:

Uma das películas que se tornaram mais populares são as de vidro. O material é bem resistente e fácil de manusear e de limpar. Ela é conhecida e procurada como sendo de vidro, mas na verdade seu material é de acrílico, bem consistente, e se assemelha bastante ao vidro 100% trabalhado. Na verdade, é justamente essa camada de acrílico que protege fortemente a tela do celular, impedindo até que ela se estilhasse, caso venha a levar uma queda grande e de alto impacto. A única coisa negativa, de acordo com relatos de muitos usuários, é que esse tipo de película diminui a sensibilidade do touch da tela.

2. Película fosca:

Esse tipo de película resolveu o problema estético de muita gente: as marcas de dedos na tela. É claro que mesmo assim ainda não é garantido, principalmente se você mexer no seu celular com os dedos sujos ou engordurados, por exemplo. Outra observação interessante sobre esse tipo de película, é que ela é capaz de neutralizar as luzes externas de ambientes com muita iluminação, que pode refletir na tela do celular, dificultando a visão.

3. Películas transparentes comuns:

As películas transparentes comuns foram as primeiras no mercado, pois a ideia era apenas serem comercializadas como um acessório para celular. Mas, com o tempo elas foram ganhando popularidade até se tornarem um atributo de necessidade para muitos usuários de smartphones e tablets. Com a difusão de películas de outros materiais, as de material transparente foram aos poucos ficando para trás. Mas no geral, elas ainda podem ser procuradas para proteger os aparelhos de pequenos riscos e marcas de dedos na tela.

4. Películas de PET (politereftalato de etila)

As películas de PET, feitas de materiais recicláveis de garrafas PET, ou plásticos polietilenos, são geralmente as mais baratas. São mais leves, finas, de toque suave e maleáveis, tornando-se quase imperceptíveis nos aparelhos. São mais usadas em tablets e em smartphones de tela curva, por exemplo, porque se aderem com facilidade.

5. Películas de privacidade:

Pouco conhecidas, as películas de privacidade são geralmente procuradas por quem utiliza os aparelhos em locais públicos com muita frequência, por exemplo, pois é feita de um tipo de material capaz de oferecer privacidade aos usuários, tornando a tela impossível de ser visualizada por quem não está na frente do aparelho, manipulando ele. Além disso, esse tipo de película protege bem, são mais grossas e impactam bastante no visual dos dispositivos. O único ponto negativo é que os usuários não conseguem mostrar a tela do celular para outras pessoas, tornando assim o acesso aos outros quase impossível, caso o usuário precise que alguém visualize alguma coisa.

Esses são os tipos de películas mais tradicionais no mercado, mas a disponibilidade delas varia muito conforme os modelos de cada celular.

