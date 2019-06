Site MelhorCelular.org explica Como Funciona o Seguro para Celular

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Assim como residências ou veículos, os pertences pessoais também podem possuir seguro. No Brasil, com os perigos do dia-a-dia, a contratação deste produto é uma das armas de muitas pessoas para ao menos reaver seu pertence no caso de algum problema: seja roubo, furto ou algum outro problema, as empresas seguradoras oferecem essa opção ao cliente por um custo muito baixo.

O seguro para celular é um deles: com a popularização dos smartphones e a necessidade constante de se usar um equipamento destes, estar assegurado é prioridade número 01 das pessoas. Com os altos preços no Brasil e a crise econômica que a nação ainda vive, é muito caro comprar um aparelho novo, principalmente se o custo já foi elevado na compra do mesmo.

Ao surfar na internet, não é difícil encontrar empresas que oferecem este tipo de produto: tanto fintechs, que são firmas totalmente digitais, quanto empresas do ramo que trabalham há anos, possui em seu portfólio, planos específicos para os celulares, com cobertura de todo o tipo.

Seguro tradicional

O seguro tradicional engloba uma série de produtos com cunho portátil ou eletrodoméstico. São proteções para celulares, relógios smartwatch, notebook, tablets, câmera e filmadora. Na questão dos celulares, uma série de marcas e modelos são suportados, sendo eles mais caros ou mais baratos. O cliente pode adicionar um ou mais smartphones a seu gosto e proteger de acordo com o que acha mais importante.

Neste pacote, o cliente pode escolher a proteção em caso de acidentes, como queda ou outra avaria, em caso de incêndio no uso do dia-a-dia como carregar o aparelho, na queda de raio em dias chuvosos ou em residências, além de dano na tentativa de roubo ou impacto de veículos. Para quem dispõe de um valor mais elevado, pode colocar outras proteções como danos por oscilações ou descargas elétricas, proteção para acessórios utilizados junto com o produto, cobertura em outros países, para furtos com emprego de violência, dano por água ou outros líquidos, entre outros.

Seguro das operadoras

As operadoras também oferecem o seguro para o cliente, seja ela uma pessoa física ou uma linha corporativa. Para uma pessoa física, as proteções englobam o roubo, furto qualificado, quebra acidental, danos líquidos e oxidação. Quando acontece algo, geralmente a empresa cobre os danos e entrega um aparelho novo na residência do cliente. Muitas oferecem a proteção já no primeiro pagamento e somam a proteção internacional, quando os problemas acontecem também fora do país.

Algumas localidades do Brasil dispõe do plano corporativo. Basicamente, as operadoras oferecem diversas opções de planos com cobertura para variadas faixas de valor final do aparelho com preços diversificados. São proteções contra roubo que garantem um aparelho novo a empresa no caso de assalto, ameaça ou violência física, proteção do seguro quando o aparelho for levado acompanhado de outro item e muito mais.

Fintechs

As fintechs também chegaram com força nesse mercado. Algumas prometem o pagamento em até cinco dias uteis após o envio do boletim de ocorrência e o bloqueio do IMEI do aparelho. Como elas não possuem atendimento físico, é necessário instalar o aplicativo e por ele que você vai controlar seu plano.

Algumas destas oferecem a proteção em aparelhos comprados no exterior e também no Brasil, apresentando o IMEI do aparelho. Os contratos são mensais e podem proteger contra assaltos, furtos e roubos.

Como proceder para a recuperação do bem

O consumidor precisa ler com atenção as cláusulas do seu contrato. Se encaixando nas regras das empresas é necessária a formalização de um boletim de ocorrência no caso de furto ou roubo, especificando o que aconteceu. Logo após a formalização da ocorrência junto ao setor policial, basta bloquear o IMEI do aparelho e enviar a documentação para a seguradora. O prazo para reembolso varia de firma para firma.

FONTE Portal Melhor Celular

