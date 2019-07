Site Novo Carro cita as Vantagens e Desvantagens de Comprar um Carro 0 km

CURITIBA, Brasil, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Um carro novo é o sonho de muitas pessoas. Afinal, quem não deseja dirigir uma máquina tinindo de nova? Mas, saiba que comprar um carro 0 km pode trazer alguns pontos negativos também. O ideal é fazer uma análise sobre tudo isso e só despois decidir se realmente vale comprar um carro novo na loja. A grande mídia tenta romantizar a venda de carros novos e quase nunca citam os contras desse tipo de venda. Isso ajuda a aumentar o desejo de comprar um carro novo. Então, para acabar com as dúvidas o portal Novo Carro, pertencente ao conglomerado Blogolandia Ltda,vai mostrar os lados positivo e negativo de comprar um carro novo.

Veja agora os benefícios de comprar um carro novo

Valor baixo para a manutenção

Um dos maiores benefícios de comprar um carro novo, é não se preocupar com gastos em manutenção. Geralmente, um carro novo não tem problemas com peças ou funcionamento interno. Caso aconteça de precisar de um reparo, os custos são bem baixos.

Garantia de fabricação

Outro ponto positivo de comprar um carro novo é sua garantia de fabricação. Ela resguarda o dono do carro de muitas coisas, e seu tempo de duração geralmente é de 3 anos. Essa é uma das vantagens de quem quer comprar um carro e não ter dor de cabeça com o funcionamento do mesmo.

Ter um carro novo e do jeito que desejar

Normalmente, os usuários de carros escolhem um modelo por diversos fatores. Antes de concluir essa compra, a maioria avalia tipo de modelo, motorização, cor do carro, itens de série, espaço interno, detalhes de design e muito mais. Ao definir essa compra, esse usuário leva para casa o carro dos sonhos e totalmente novo. Talvez, essa seja a melhor vantagem de comprar uma máquina zerada. Ter a possibilidade de fazer um teste drive e sentir a emoção ao pisar no acelerador. Ter muita modernidade ao alcance das mãos e muito mais. Além de não se preocupar com peças ruins ou descobrir algum defeito camuflado.

Ter um carro com tecnologia de ponta

Um carro 0 km oferece muita tecnologia, que é o que muitos usuários de carro procuram hoje em dia. Ter um carro com alta tecnologia é o sonho de consumo de muitos usuários e comprando um 0 km isso fica fácil de realizar.

Veja os pontos negativos de comprar um carro zerado

Valor alto de investimento

Um carro novo tem seus encantos e de cara mostra que é a melhor opção. Mas a primeira coisa analisada é que: será que desembolsar um valor tão alto é a melhor alternativa? Algumas pessoas impulsivas só vão observar isso depois que já estiver como carro na garagem. E não queremos ter arrependimentos, não é mesmo? Resumindo, para ter um carro novo é preciso ter um valor alto e que não vá fazer falta. Isso vale para quem vai fazer a compra à vista ou dar entrada e pagar prestações altas.

Instabilidade da liquidez do carro novo

Outro ponto negativo de comprar um carro zerado, é que ele pode perder a sua liquidez rapidamente e de forma inesperada. Alguns modelos surgem como carros perfeitos, e depois ganham uma reputação ruim pelo funcionamento e entre outros. Por isso, o ideal é pesquisar muito antes de realizar a compra.

Impostos altos

A compra de um carro novo pode parecer a melhor opção. Mas você sabia que esse tipo de compra tem um valor absurdo de impostos? Será que realmente vale a pena? Essa é uma resposta muito pessoal e que cada um vai avaliar.

Agora que os principais pontos sobre a contam de um carro zero estão claros, ficou simples de decidir se vale ou não a pena.

