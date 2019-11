Site Novo Carro explica o que é o Carro por Assinatura

CURITIBA, Brasil, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O comportamento do consumidor mudou, como você já pôde perceber. Hoje em dia os consumidores querem ter acesso aos produtos e serviços em vez de ter exatamente a posse. Por isso, o carro por assinatura tem sido uma inovação cada vez mais aceita no mercado.

O carro por assinatura nada mais é do que um aluguel prolongado de um veículo zero quilômetro. Os contratos costumam durar de 12 a 36 meses e são realizados por locadoras de veículos e seguradoras.

Aliás, a Porto Seguro foi pioneira com o programa Carro Fácil. Além disso, as mensalidades costumam ser superiores a R$ 1.000.00, variando conforme o modelo do veículo escolhido.

É fácil notar, por exemplo, que muitas pessoas preferem alugar casa em vez de comprar, usar os serviços de motoristas de aplicativo, em vez de comprar um veículo, ouvir plataformas como o Spotify em vez de comprar CDs ou outras mídias.

Dessa forma, com o carro não poderia ser diferente. Por isso, fique atento à leitura deste artigo produzido pelo portal Novo Carro e confira as principais vantagens e desvantagens do carro por assinatura.

Na realidade, a escolha é muito pessoal e leva em conta os seus valores, o seu perfil (se mais conservador ou mais arrojado) e as suas intenções com o aspecto financeiro da sua vida.

Principais vantagens do carro por assinatura

Existem vários argumentos usados por locadoras e seguradoras para que os consumidores adotem o uso do carro por assinatura. Confira primeiramente um resumo dos principais benefícios:

Carro novo todo ano;

Sem burocracia com IPVA e licenciamento;

Sem burocracia para pagamento de seguro;

Fim da depreciação na hora de vender;

Sem a necessidade de dar um alto valor de entrada;

Segurança na hora da manutenção.

Portanto, a maioria dos programas de carro por assinatura fornece carros zero quilômetro aos seus clientes.

Desse modo, o custo com manutenção é baixíssimo, porque todas as peças ainda são originais.

Outro detalhe é que o valor dos impostos e taxas, bem como o seguro, estão inclusos na mensalidade do carro. A mensalidade, por sua vez, pode ser paga em boleto ou cartão de crédito, variando conforme a empresa.

Com um carro por assinatura, você não precisa se estressar na hora de revendê-lo a um terceiro. O que ocorre, na maioria das vezes, é que você perde tempo mostrando o veículo, tem que negociar valores mais baixos e acaba caindo na depreciação do automóvel.

Uma grande vantagem, também, é não precisar dar um alto valor de entrada. Na maioria das concessionárias, para comprar um carro zero quilômetro é preciso dar, em média, 40% de entrada.

O consumidor que tem um perfil de investidor, por exemplo, pode usar esse valor de entrada para investir em um fundo mais rentável.

Principais desvantagens do carro por assinatura

Para saber se vale a pena ter um carro por assinatura na sua garagem, é preciso pesar os prós e os contras. Nesse sentido, conheça as principais desvantagens citadas por especialistas e economistas.

O carro não é seu;

Após 36 meses, por exemplo, você terá pago o valor total de um carro;

Limite de quilometragem diária (em algumas empresas);

Não construção de um patrimônio;

Pagamento de multa em caso de desistência no meio do contrato.

Em resumo, o carro por assinatura não é verdadeiramente seu. Você está apenas pagando pelo direito ao uso. É como se fosse o aluguel de um imóvel: você paga todo mês uma quantia considerável, mas ele não é seu.

Assim, para consumidores mais conservadores, que pensam em construir um patrimônio e deixar futuramente aos herdeiros, o carro por assinatura não é uma boa opção.

Além disso, dependendo do valor da mensalidade, ao final do contrato, se você somar todas as despesas, elas seriam equivalentes ao valor de um carro novo.

Mais um detalhe importante: se você não se planejou corretamente e viu que as mensalidades estão pesando no seu orçamento, caso venha a desistir, pagará multa proporcional ao restante do contrato.

Para concluir, avalie, discuta com a família e chegue a uma conclusão pessoal se vale a pena assinar um contrato prolongado de aluguel de carro ou investir na aquisição de um novo veículo.

