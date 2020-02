Site PacotesDeFerias.net dá Dicas para Economizar na Compra de Passagens Aéreas

CURITIBA, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Sabia que dá para economizar – e muito – ao comprar passagens aéreas? Neste post, você confere as melhores dicas para encontrar passagens com preços acessíveis, que vão ajudar a economizar na sua próxima aventura.

Tenha flexibilidade

Você tem flexibilidade de data? Então amplie a sua pesquisa, pois isso pode ajudar a encontrar preços melhores para as suas passagens, mesmo que a diferença seja de apenas dois ou mais dias. Por exemplo, pretende viajar dia 20 de agosto? Amplie a sua pesquisa para os dias 17 ou 18.

Existem vários sites de busca em que você pode verificar todas as datas do mês, por exemplo. Então dê uma olhada e não se esqueça de anotar as informações que for encontrando.

Faça pesquisa em sites de aplicativos

Existem vários sites que são especializados em pesquisar passagens aéreas e comparar preços de várias companhias. A dica é usar essas ferramentas para planejar a sua viagem e encontrar os melhores preços. Isso vai otimizar o seu tempo também.

Compre com antecedência

Reserva as suas passagens aéreas com uma certa antecedência, ou seja, não deixe para comprar na última hora. Se a sua viagem for internacional, a recomendação é que compre com cinco a um mês e meio antes da sua aventura. Aproveite para organizar e cuidar de cada detalhe do seu roteiro!

Aguarde os fins de semana

Geralmente, nos fins de semana é possível encontrar boas promoções de passagens aéreas. Por isso, aguarde para adquirir a sua passagem sábado ou domingo. A diferença encontrada pode ser de até 50%. Lembre-se de manter o foco da sua pesquisa durante a semana também.

Escolha o horário

Horários convencionais podem sair mais caro, devido à procura. Dessa forma, a recomendação é escolher o voo em horário menos convencional como, por exemplo, sábado à tarde. Voos sextas à noite ou domingo à noite tendem a ter o preço mais alto. Cada detalhe pode fazer a diferença para o seu orçamento.

Pesquise passagens de forma individual

Mesmo que a sua viagem seja em família ou amigos, pesquise os bilhetes de maneira individual. Dessa forma, busque uma passagem por vez. Outra dica é ter flexibilidade no aeroporto de destino.

Por exemplo, existem cidades que podem ter um ou mais aeroporto, por isso, considere a opção de ter flexibilidade, pois isso pode impactar o orçamento da sua viagem. A dica é pesquisar e se planejar com antecedência.

Voos com conexão podem ser mais baratos

Voos com conexão podem ter um custo melhor do que os voos que são diretos. Além disso, dependendo do tempo da conexão você pode aproveitar para passear no local e conhecer uma cidade nova. Já pensou por este lado? Voos diretos podem ser melhores, mas podem ter um custo mais alto, também.

Portanto, pesquise e compare qual a opção melhor para a sua viagem. Será que pela diferença compensa fazer conexão? Analise e avalie de acordo com o seu orçamento.

Planeje e organize-se!

Planeje e organize todo o seu roteiro com antecedência e calma. Não deixe para programar a sua viagem em cima da hora, pois geralmente as passagens e os hotéis tendem a ter um custo mais alto.

Por meio dos aplicativos, você consegue pesquisar o preço de várias passagens de diversas companhias aéreas ao mesmo tempo e criar alertas específicos de acordo com a busca. Seguindo as dicas deste post, você vai conseguir economizar e encontrar o melhor preço de passagem aérea.

Além disso, não se esqueça de separar todas as documentações para a sua viagem com antecedência. Depois, é só arrumar as malas e se preparar para o embarque. Boa viagem!

Você pretende viajar para onde? Qual destino quer conhecer?

Para conferir mais dicas e notícias sobre turismo e passagens aéreas, acesse o site https://www.pacotesdeferias.net/.

