Site PrecoCarros.com dá dicas de como escolher o pneu certo para seu carro

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O que você leva em consideração na hora de escolher o pneu para o seu carro? Apesar de ser algo corriqueiro na rotina de quem dirige, essa escolha requer alguns cuidados específicos, pois adquirir a opção errada pode trazer várias consequências, que vão desde a perda de dinheiro com o investimento em um produto sem qualidade, comprometimento da suspensão do veículo até a ocorrência de acidentes no trânsito.

Tenha em mente que o pneu é algo durável, logo a compra do item adequado não só aumenta a sua segurança e conforto na direção, como também evita o desgaste rápido nessa parte tão importante de qualquer automóvel.

Quer evitar problemas e acidentes? Acompanhe, neste post, como escolher o melhor pneu para o seu carro!

Cheque a durabilidade do produto

Avaliar a categoria do pneu o ajuda a checar qual é seu nível de durabilidade. O mais indicado é optar por aqueles que fazem parte da categoria Highway Terrain (HT), também vale ressaltar que os de passeio também costumam durar mais do que os Mud Terrain (MT) e os considerados de alto desempenho.

Não se esqueça de saber sobre a composição da borracha. Saiba que aquelas que são muito macias duram bem menos do que as mais duras.

Preste atenção na maciez e conforto

Comprar pneus que são mais baixos e deixam o seu carro com uma aparência esportiva não é uma boa ideia, ainda mais se você costuma circular por avenidas ou ruas com paralelepípedos — o que é comum em muitas cidades do Brasil.

Isso porque, esse modelo de pneu é composto por uma camada de ar bastante fina, fazendo com que o material sofra mais atrito.

Avalie se é seguro para os dias de chuva

Não são apenas os pilotos de corrida que precisam se preocupar com os pneus ideais para utilizar nos dias de chuva. Esse quesito tem que ser considerado principalmente pelas pessoas que trafegam com lugares que possuem umidade elevada.

Nesse sentido, é indicado dar preferência para os pneus que apresentem desenho da banda de rodagem, haja vista que esta alternativa é capaz de estimular a dispersão da água, impedindo que o carro derrape na pista.

Compreenda os códigos das etiquetas de identificação

Ao ver um pneu na loja, certamente você vai se deparar com um código cheio de números e letras, sendo que cada elemento tem um significado que pode interferir na sua compra. Entre os exemplos de códigos estão "Traction AA" e "P175/70513 92H".

Nesse caso, o primeiro grupo de letras e números dizem respeito as medidas, a forma que o produto foi produzido e para qual tipo de automóvel foi desenvolvido. Portanto, "P" indica que o pneu é para veículos de passeio, ''175'' indica a sua largura em milímetros, "70" trata da altura lateral, que corresponde a 70% da sua largura, ''R'' informa que o item é radial e "13" deixa claro o tamanho de roda que vai ser usada.

Confira o índice de carga

Basicamente, esse item indica a quantidade de peso que o pneu pode suportar, desde que use a calibragem ideal. Conforme demonstrado no código citado anteriormente, o número "92" é responsável por retratar essa informação.

Contudo, entenda que essa numeração não quer dizer que o pneu suporta 92 kg. Para obter essa informação, há que se consultar uma tabela. No modelo que falamos, o peso suportado seria de no máximo 630 kg.

E aí, já sabe como escolher os pneus certos para o seu carro? Com essas dicas, você poderá adquirir um produto mais durável, de qualidade e que não vai expor a sua família a eventuais riscos.

Para conferir mais notícias sobre Carros, acesse o site https://www.precocarros.com/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Preço de Carros

Related Links

https://www.precocarros.com/



SOURCE Site Preço de Carros