Site PrecoMotos.com ensina como tirar a carteira de moto

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Sabe-se que a moto é atualmente um dos veículos mais versáteis da modernidade, uma vez que ocupa um menor espaço, tanto nas ruas quanto em casa, proporcionando um trânsito mais leve e um lugar para ser guardada em segurança. Além disso, é bem mais prático que o carro, sendo bastante utilizada por comerciantes para realizar a entrega de produtos na casa de clientes. Enfim, apesar de já ser comprovado que a moto oferece mais perigos que carros, inúmeros são os seus benefícios, especialmente para quem sabe pilotar e utiliza esse meio de transporte diariamente para diversas finalidades.

Devido as praticidades que a moto oferece, nas autoescolas espalhadas por todo o Brasil, há uma grande busca pela habilitação de moto. Essa procura vem de pessoas de todas as idades e sexo, isto é, a princípio jovens do sexo masculino que acabaram de completar 18 anos são os que mais se candidatam para o exame. No entanto, nos últimos anos houve um aumento significativo da busca por aulas de moto pelo público feminino de todas as idades, mas especialmente as mais jovens. Além disso, algumas pessoas que já têm experiência pilotando moto buscam as autoescolas com o intuito de ficar de acordo com a lei.

A busca da CNH pelos mais jovens funciona como um verdadeiro ritual, acontece como se fosse um passaporte para ter a tão sonhada liberdade. Esse sonho muitas vezes é apoiado pelos seus pais e visto como um primeiro passo para a independência. Além disso, com a posse da CNH de moto, há uma maior chance de se conseguir uma oportunidade de emprego no mercado de trabalho.

Há opiniões diversas sobre qual veículo é mais fácil conseguir habilitação: moto ou carro. É bastante comum que as pessoas que se habilitaram primeiro na categoria B achem o automóvel mais fácil de conseguir a aprovação da banca fiscalizadora do Detran. No entanto, sabe-se que cada uma dessas provas possui certas particularidades, pois são exigidos dos candidatos certas habilidades e competências específicas para que estejam aptos a mover-se por todas as pistas brasileiras.

Sendo assim, se o leitor deseja tirar a CNH de moto ou conhece alguém que apresenta esse desejo, não deixe de acompanhar as informações abaixo, pois selecionamos 10 passos de como tirar a carteira de moto.

O primeiro passo é atender aos pré-requisitos exigidos pelo Detran, que são os seguintes: ser maior que 18 anos, já que a maioridade penal é importante para se aplicar sanções na área criminal, uma vez que o condutor pode responder legalmente pelas infrações de trânsito, bem como fatalidades. Além disso, é fundamental ser alfabetizado, uma vez que o processo de retirada da CNH conta com treinamento teórico. Dessa forma, é imprescindível que o futuro motorista saiba ler e escrever. Também é indispensável possuir os documentos de identificação como CPF (Cadastro de Pessoa Física), RG (Registro Geral) e, por fim, comprovante de residência. Esses requisitos são essenciais para dar início ao processo de habilitação.

O segundo passo é entrar no site do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) da sua região. No site, é possível preencher um formulário de cadastramento e agendar uma data e horário para comparecer ao DETRAN levando os documentos necessários.

Se os documentos estiverem certos e o candidato preencher os requisitos, é hora de fazer o exame Psicotécnico. Não há necessidade de ter medo, pois, na verdade, é um teste de aptidão física e mental muito simples. Ao fim do exame, o candidato recebe um laudo que atesta a aptidão e assim, é possível dar sequência no processo.

A partir disso, é hora de matricular-se em uma autoescola. Desse modo, assim que escolher o estabelecimento, basta apresentar o laudo médico, RG, comprovante de residência e CPF.

Na autoescola são realizadas 45 horas de aula teórica e com o certificado de conclusão do curso é possível realizar a prova teórica. Ao obter a aprovação, já é hora de dar início as aulas práticas. São necessárias cumprir uma carga horária mínima de 20 horas de aula. Com esses requisitos cumpridos, basta realizar a prova prática e ser aprovado.

