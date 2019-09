Site ReceitasGostosas.com apresenta os Tipos de Panela e suas principais indicações de uso

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Na hora de se mudar para uma casa nova, uma das partes mais legais é a escolha dos utensílios de cozinha. Afinal, são tantas variedades disponíveis que você pode pensar em inúmeras possibilidades de combinação. Essenciais para qualquer residência, as panelas podem ser encontradas em diversos modelos, sendo necessário avaliar as suas necessidades para fazer a melhor escolha.

Cada tipo de panela tem uma finalidade diferente, como proporcionar mais segurança, agilidade e até mesmo um alimento mais saudável. Assim como os eletrodomésticos, as panelas também ganharam uma forcinha da tecnologia, contribuindo para que a sua experiência na cozinha seja mais agradável e prática.

Quer saber mais? Conheça, abaixo, alguns dos principais tipos de panela e para que servem!

Panela de alumínio

Bastante comuns, as panelas de alumínio são mais leves, práticas e resistentes. Os modelos feitos com esse material são indicados para fazer refogados, frituras e doces, pois eles não grudam e também ajudam a manter o sabor dos alimentos, mesmo depois de submetê-los a altas temperaturas.

A única desvantagem da panela de alumínio é o fato de soltar resíduos, o que pode contaminar os alimentos. Para evitar esse problema, retire a comida da panela enquanto ainda estiver quente.

Panela de alumínio antiaderente

Essa opção de panela é revestida com antiaderentes, impedindo que os alimentos grudem no fundo, logo é indicada para qualquer preparo. Mas, é necessário tomar alguns cuidados para preservar o material, como lavar a panela com uma esponja macia e utilizar espátulas de plástico ou silicone para não causar danos para a sua estrutura.

Panela de aço inox

Como possuem alta durabilidade e ótima qualidade, as panelas de aço inox são boas para preparar diversos alimentos, principalmente aqueles que necessitam ser cozidos por mais tempo.

Porém, esse modelo requer cuidados tanto para lavar quanto para conservar melhor, pois pode escurecer se não for seco corretamente. Além disso, também é importante dizer que a alternativa não é indicada para frituras, haja vista que esquenta muito rápido e pode queimar os alimentos

Panela de cobre

Conhecida por ter uma durabilidade incrível, a panela de cobre costuma passar por várias gerações. O material esquenta rapidamente e de maneira uniforme, característica que facilita o cozimento dos alimentos.

Para preservar a estrutura da panela de cobre é preciso fazer polimento com frequência. Um diferencial interessante é que o artigo também cai muito bem em decoração de cozinhas rústicas.

Panela de ferro

Vai preparar um prato especial que precisa ficar horas no fogo? Nesse caso, é bom contar com uma panela de ferro que é ótima condutora de calor, além de ser resistente e permanecer quente. O utensílio também evita que os alimentos sejam queimados, pois conduz calor de maneira lenta e uniforme.

Para que a sua panela de ferro não enferruje é indicado secá-la logo após lavar. Outro ponto positivo é que transmitem fragmentos de ferro para os alimentos, ajudando a combater a anemia.

Panela de barro

Bonitas, duráveis e perfeitas para manter o alimento aquecido, as panelas de barro são recomendadas para preparar caldos, vatapá, peixes e frutos do mar. Apesar de serem duráveis, elas podem não resistir a quedas e batidas, por isso lave-as com cuidado.

Panela de vidro

Disponível em diferentes versões, a panela de vidro também é boa condutora de calor, aquece em poucos minutos e é indicada para o preparo de receitas do dia a dia. O modelo ainda é fácil de limpar, não pega cheiro ou gosto, e ideal para alimentos de fácil cozimento.

Mesmo tendo fama de frágil, o modelo é resistente. Mas, tome cuidado para não dar choque térmico no material ao retirá-lo do fogo e colocá-lo na pia, por exemplo.

E aí, já escolheu o seu tipo preferido de panela? Conhecendo as propostas de cada modelo, você não só deixa a sua cozinha mais bonita como também melhora o preparo dos alimentos.

Para conferir mais receitas e dicas de culinária, acesse o site https://www.receitasgostosas.com/ .

