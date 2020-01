Site ReceitasGostosas.com explica as Diferenças entre Acrílico, Vidro, Cristal e Murano

CURITIBA, Brasil, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Amantes de decoração conhecem todas as tendências da estação e sabem exatamente o que fazer para repaginar a casa e deixá-la com cara de capa de revista. São inúmeras as fontes de informação: tabloides sobre Casa & Jardim, blogs de design e até mesmo coleções no Pinterest.

O fato é que para os entusiastas da décor um detalhe pode fazer toda a diferença. Por isso, essas pessoas investem pesado em artigos como vasos, cachepôs, bandejas, pratos, garrafas, bombonieres, entre outros artefatos que trazem requinte e sofisticação para o ambiente.

Esses itens, no entanto, podem ser fabricados em diferentes tipos de materiais — dos mais simples aos mais nobres elementos. Desse modo, dependendo do material utilizado em sua fabricação, o valor final de uma peça pode custar mais, ou menos.

Para o consumidor, para o preço justo sobre um artigo de decoração é importante compreender o valor tanto da mão de obra, quanto do material empregado na peça. Uma bandeja de acrílico, por exemplo, vai ter um valor consideravelmente mais barato do que uma bandeja de cristal.

Se você quer entender as principais características e diferenças entre os materiais mais utilizados para a fabricação de peças decorativas, acompanhe este artigo e descubra como distinguir acrílico, vidro, cristal e murano.

Acrílico

O acrílico foi muito utilizado em artigos de decoração nos anos 70, época em que o lúdico e a combinação das cores e formas estavam em alta. O acrílico era considerado o material mais moderno daquela década.

Ele também conquistou os apaixonados por decoração por apresentar características específicas como alta resistência e baixa porosidade, por isso, a sua manutenção e limpeza são facilitadas.

Outro destaque do acrílico é o fato de que ele poder ser incorporado em qualquer ambiente e sua transparência peculiar faz com que a luz do ambiente seja ampliada e, por vezes, refletida dentro do cômodo.

Ele tem baixo custo, uma vez que sua principal composição é o policarbonato. Para limpar peças de acrílico, você pode inicialmente usar um pano umedecido em água e sabão neutro. Contudo, evite o uso de produtos químicos e abrasivos em sua higienização.

Vidro

O vidro apresenta um tom naturalmente translúcido e uma espessura ligeiramente maior que os outros materiais. Ele é comumente empregado em pratos, copos e tigelas que são utilizadas no dia a dia.

No processo de fabricação, algumas indústrias utilizam corantes para colorir o vidro, dando assim um aspecto diferenciado em suas peças. No entanto, ele sempre vai conter a transparência típica de um artefato de vidro.

Peças de vidro custam ligeiramente mais que peças de acrílico, ainda que sejam mais populares que o cristal e o murano. Para limpar os artigos de decoração produzidos em vidro, basta um tecido úmido e uma solução de água e álcool.

Cristal

O cristal é mais sofisticado que o vidro, uma vez que apresenta maior transparência que seu concorrente. Ele é composto basicamente por areia sílica e óxido de chumbo, que são considerados materiais mais nobres que o vidro.

Ele tem espessura mais fina e delicada que os outros materiais. Por isso, o cristal é utilizado para a fabricação de peças requintadas, como é o caso das taças, das bandejas e das bombonieres.

Os artigos de mesa ou de decoração confeccionados em cristal são mais caros, porém, com os cuidados específicos têm maior durabilidade. Limpe as peças de cristal com uma esponja macia, não abrasiva, e água e sabão neutro. Depois, coloque as peças para secar sobre um pano limpo.

Murano

O murano é um cristal tipicamente produzido na ilha de Murano, localizada na Itália. Eles apresentam um visual característico, imponente e de beleza rara. As peças são coloridas e por vezes se assemelham a uma espécie de mosaico.

Os artigos de murano são fabricados em baixa escala, tendo em vista que são peças artesanais. Por isso, é muito difícil encontrar duas ou mais peças idênticas, o que ressalta ainda mais o preço alto das peças.

Os artigos decorativos de murano são os mais caros e sofisticados. Algumas peças levam até três dias para serem confeccionadas, por isso contam com valor agregado. A limpeza do murano deve ser feita com muito zelo e cuidado, com materiais macios como algodão e flanela. Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Uma sugestão é usar somente uma solução de água e vinagre de maçã.

