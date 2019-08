Site SeminovosCarros.com.br dá dicas de como escolher a melhor autoescola

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Tirar a habilitação é o sonho de muitas pessoas. Pois não existe sensação melhor que ter a liberdade de dirigir. Esse é um momento de muitas dúvidas também, pois a ansiedade é bem comum em todo processo, principalmente quando se decide tirar a carteira de motorista. Em todo esse processo podem surgir várias dúvidas. Mas já quero adiantar que é preciso ter muita calma para analisar as diferentes opções que vão surgir, pois a melhor autoescola possui um conjunto de fatores, e não somente um ou dois. É preciso pesar na balança para analisar todas essas informações e escolher a autoescola que vai realmente facilitar todo esse processo. Veja abaixo as principais informações sobre como escolher a melhor autoescola.

Verifique a reputação da autoescola

Na era da tecnologia, fica praticamente impossível não descobrir informações de uma empresa. Pois a grande maioria possui algum tipo de rede social que foi criada para ajudar a alavancar o sucesso da empresa. A primeira coisa a ser feita é buscar informações por lá, pois funciona como um filtro bem real. Se tiver apenas reclamações isoladas pode ser apenas um detalhe a ser verificado, mas se tiver muitas pessoas reclamando das mesmas coisas, é um mal sinal.

Procure saber se a autoescola tem registro

Outro detalhe que poucas pessoas se preocupam é se a autoescola tem registro. Mas, essa é uma das informações mais importantes de uma empresa. Então não fique desconfortável em pedir essas informações da mesma. Pois dessa forma é possível fazer pesquisas sobre a reputação geral da empresa, inclusive descobrir se a mesma sofre algum processo na justiça. É preciso que a autoescola esteja regulamentada pelo Detran. Através dessa informação, é possível saber o número de aprovações dos alunos. E vale lembrar que para as aulas feitas por todos os alunos, sejam elas teóricas ou práticas, a autoescola precisa estar regularizada.

Procure fazer uma pesquisa a fundo sobre a qualidade da autoescola

Ao pesquisar sobre alguma autoescola, saiba que são muitos os requisitos para que ela seja considerada adequada. E isso só vai ficar claro se avaliado de perto. Ao visitar o local, que terá muitos alunos matriculados, procure saber sobre as seguintes informações:

- Se os instrutores são bons e pacientes;

- Se as aulas são marcadas dentro do prazo normal ou se demora além do esperado;

- Se existe alguma informação negativa importante;

- Em caso de problemas, se eles são resolvidos com facilidade.

Procure ver de perto como as salas de aulas são: se tem espaço, se são ventiladas, limpas, se possuem cadeiras novas, se possui ar-condicionado, entre outras observações. É perfeitamente normal pedir para ver de perto o espaço interno da autoescola. A grande maioria oferece isso ao futuro aluno.

Verifique se a autoescola tem a modalidade de carteira que você pretende fazer

Quando decidimos tirar a habilitação é preciso escolher a modalidade desejada. Entre elas estão carteira A, B e C. Então é preciso saber se a mesma está com vagas abertas para a sua modalidade específica. Procure saber também sobre valores para concluir as aulas. Essas informações precisam ser claras, para que você possa escolher a melhor autoescola, avaliando todo conjunto.

Desconfie de muita facilidade

Hoje em dia existem muitas autoescolas. Mas nem todas são seguras e confiáveis. Em caso de valores bem abaixo do mercado, é preciso desconfiar.

Verifique os valores da autoescola

Outro ponto determinante na escolha de uma autoescola é se valor. Existe algumas que cobram preços absurdos e taxas escondidas. É preciso fazer uma pesquisa bem a fundo, avaliando todos os pontos colocados acima e só depois fazer a escolha da melhor opção. Ter referências de pessoas conhecidas e de confiança também ajuda bastante.

