Site SignosDoZodiaco.com explica as Fases da Lua

CURITIBA, Brasil, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- As fases da Lua mudam de acordo com o seu posicionamento. Contudo, o que mais influencia na alteração dessas fases não é a Lua, mas o seu principal fornecedor de luz, o Sol. São 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante, e a duração de cada uma é de 7 ou 8 dias. A lua não é uma estrela, portanto, não emite luz própria. O que acontece é o que chamamos de reflexão, isto é, quando a lua redireciona a luz do Sol para a Terra.

Uma característica que influencia muito nas fases da lua são os movimentos principais, são eles: a rotação, onde a lua gira em torno de si mesma; a revolução, quando a lua gira em volta da Terra; e a translação, que é o movimento que a lua faz junto com a Terra, ao girar em torno do Sol.

Esses três movimentos são feitos ao mesmo tempo, por isso a lua assume posições diferentes para com a Terra e o Sol. Como consequência, as partes iluminadas da Lua são vistas de formas e pontos de vista diferentes, ao longo do que se chama de ciclo lunar, que é o tempo que a Lua demora para dar a volta completa na Terra. Mas afinal, quais são as fases da Lua? Confira agora as quatro fases da Lua de que tanto falamos até agora.

Lua Nova

A Lua não aparece nessa fase. Isso acontece porque ela fica posicionada entre o Sol e a Terra. Durante essa fase, é possível enxergar a Lua durante o dia, a partir das 6 horas. A Lua se põe por volta das 18 horas.

Lua Crescente

A Lua Crescente só mostra um quarto da lua. Por isso, essa Lua também recebe o nome de quarto crescente. Nessa primeira fase, é costume a Lua nascer ao meio dia e se por à meia noite. O formato da Lua nessa fase é de um semicírculo.

Lua Cheia

É quando conseguimos enxergar a Lua por inteiro. É o momento em que a Lua é integralmente iluminada pelo Sol. Nessa fase, a Lua começa a nascer às 18 horas e se põe às 6 horas da manhã seguinte.

Lua Minguante

A Lua Minguante é a última fase da Lua. Durante esse período, a lua volta com um formato de semicírculo e assume um quarto da totalidade, mas no sentido oposto à Lua Crescente. Durante essa fase, a Lua nasce lá pela meia-noite e se põe por volta do meio dia.

O ciclo da Lua, ou ainda chamado de ciclo de lunação, ou ainda, período sinódico da Lua, demora mais ou menos 29,5 dias para se completar e voltar à primeira fase. É justamente essa fase que concebe a todos o que os mais tradicionais chamam de mês lunar.

A outra forma de se medir o período da Lua é chamada de período sideral. Esse é o tempo que a Lua demora para girar em torno de si mesma. Para esse processo, a Lua demora mais ou menos 27,3 dias. Esse é o tempo que a Lua também demora para orbitar em volta da Terra. Por causa desse nome, chama-se de mês sideral aquele que se mede a partir dessa contagem, que tem aproximadamente 2,25 dias a menos que o mês sinódico.

No começo desse ano, a Nasa enviou um vídeo que mostra todo o percurso da Lua no ano de 2018. O vídeo tem uma duração de 5 minutos e mostra como a lua se comportou durante o ano passado. Ao lado no vídeo, no canto superior direito, é possível acompanhar na íntegra o momento em que a Lua se encontra no tempo do vídeo. Esse vídeo pode ser conferido aqui.

FONTE Signos do Zodíaco

