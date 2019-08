Site SobreVestibular.com dá dicas de como se preparar para o Enem

CURITIBA, Brasil, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O Enem é a grande oportunidade que muitas pessoas têm para fazer uma faculdade. Essa oportunidade pode vir pelo ProUni, pelo FIES ou pelo Sisu. Há quem queira usar o Enem como um termômetro para o vestibular. O Enem traz a grande oportunidade para quem quer avançar nos estudos e conseguir melhores oportunidades na vida. E quem deseja realmente se preparar para o Enem, precisa ter uma rotina certa de estudos, pois a concorrência é muito grande. Somente os candidatos com maiores notas que terão a grande chance de desfrutar dessa oportunidade e fazer a tão sonhada faculdade. Veja agora o melhor jeito de se preparar para o Enem.

Faça um cronograma de estudo

Ter um cronograma de estudo é fundamental para quem quer ter sucesso na prova do Enem. Ele ajuda o candidato a focar de forma correta nas matérias principais. A dica nesse caso é colocar um tempo maior de estudos para as matérias mais complexas. Esse cronograma pode ser em um quadro escolar infantil ou até mesmo em uma cartolina. E é claro que ter foco nos estudos é o mais importante.

Pesquise sobre os temas que caem na prova do Enem

Saber os tipos de temas que podem cair na prova do Enem vai ajudar bastante a se preparar para a prova. Essa é uma dica para quem tem medo da tão temida redação. Mas as perguntas da atualidade também podem fazer parte dessa pesquisa. O ideal é ter acesso as provas anteriores do Enem. Isso é possível quando pesquisamos em sites sobre o tema. Geralmente essas provas podem ser baixadas em arquivos PDF. E fica mais fácil para o candidato fazer essa pesquisa. Existe também a oportunidade de verificar essas informações através da Matriz de Referência do Enem.

Faça simulados

Os simulados existem para mostrar de forma clara como está o desempenho do candidato. Através dele é possível ter noção onde há maior dificuldade de estudo e também quais as matérias que precisam de mais atenção. Existem muitos sites que disponibilizam simulados completos, o ideal é ir praticando sempre e vendo como está o avanço nas variadas matérias.

Se prepare para a redação

A redação é motivo de grande preocupação para muitos candidatos. E isso acontece, pois não existe uma fórmula correta de estudo para ter um desempenho melhor. A redação é a forma que o candidato tem de mostrar o que pensa sobre determinado assunto, e também mostra de forma clara como está a ortografia do candidato. Para ter um desempenho alto na redação é preciso muito treino. A melhor forma é escolher um tema que está em alta e desenvolver uma redação sobre aquele assunto. Caso tenha acesso a algum professor, peça a ele para analisar e dar a nota. Dessa forma o candidato já vai ter uma noção do quanto ele precisa se preparar para a redação.

Assista a videoaulas

Hoje em dia já é possível encontrar muitas aulas com conteúdo bem rico. A grande maioria está disponível em vídeos e servem para facilitar o entendimento do candidato. Reúna os conteúdos mais completos e os inclua em seu cronograma de aula. Existem muitos professores que fornecem esse tipo de material em canais do Youtube.

Cuide da sua alimentação e do sono

Muitos candidatos que se preparam para o Enem podem se desculpar da alimentação e do momento do sono. Isso só vai contribuir de forma negativa. Não adianta pensar só em estudar e esquecer de se alimentar corretamente e de dormir pelo menos 8 horas por dia. Pois uma coisa complementa a outra. É preciso dosar bem tudo isso.

Gostou das dicas? Para conferir mais algumas, além de notícias sobre vestibulares por todo o Brasil, acesse o site https://www.sobrevestibular.com/.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Sobre Vestibular

Related Links

https://www.sobrevestibular.com/



SOURCE Site Sobre Vestibular