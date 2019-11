Site Tintas.net.br ensina Como Calcular a Quantidade Certa de Tinta

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Na atualidade, quando pretendemos colocar cores em nossos espaços residenciais, podemos contar com produtos de alta qualidade. Pensando nisso, preparamos aqui algumas dicas sobre como pintar bem os cômodos de uma casa e a quantidade de tinta a ser utilizada.

Seguem as dicas:

A – Em primeiro lugar, será necessário avaliar a amplitude e tamanho da área que se pretende pintar. Será importante pedir o auxílio a algum amigo, no sentido de poder efetuar a medida da largura e da altura das paredes por meio de uma fita métrica. Em seguida faça a multiplicação para que o cálculo das medidas por metro quadrado resultem em números precisos.

B – Seguindo nesse cálculo do metro quadrado, será necessário subtrair cada espaço ocupado por uma janela e por portas, por meio da utilização do mesmo método de cálculo que foi acima citado, fazendo a devida remoção destas medidas de metro quadrado no total.

C – Em seguida, será necessário efetuar a multiplicação dessa nova medida (perceba como a matemática, aqui, é muito importante também) por metro quadrado do total pelo número das demãos que a pessoa terá que realizar nesse processo. É muito recomendado que a pessoa encarregada desse trabalho esteja disposta a efetuar, ao menos, duas demãos nas paredes e no teto. Dica extra: o pintor da ocasião fazer incluir um pouco mais de tinta para efetuar os retoques, que sempre são necessários.

D – É importante, para finalizar, efetuar a divisão desse valor total pelo número do m²/l contido na lata de tinta que a pessoa tiver em mãos. Em caso de dúvida, com relação ao volume do conteúdo da lata de tinta, a pessoa poderá consultar o site oficial da empresa, especificamente na seção de informações sobre produtos. Por meio dessa consulta será possível verificar o total de litros da quantidade de tinta que a pessoa dispõe a proporção a ser utilizada na tarefa.

Observação: é muito importante estar atento, para não esquecer, que o tipo de tinta escolhido poderá resultar em grande diferença qualitativa, assim como a marca optada. O pintor pode, e deve, escolher a melhor marca ou entre as melhores, já que uma tinta de alta categoria vai durar mais e vai proporcionar tonalidades mais consistentes, suaves e agradáveis devido à composição da substância. O pintor de paredes é como um artista, pois ele vai preparar o ambiente que será adornado e mobiliado, a parede é uma tela em branco que será preenchida posteriormente.

Sobre as fórmulas das tintas, seguem as informações:

O "Q" significa a Quantidade de produto; o "A" significa a Área de pintura por m²; o "D" significa o Número de demãos que é mais recomendado pela empresa, no rótulo da lata; o "RP" significa o Rendimento desse tipo de produto, por m², a partir de cada demão da tinta. Todas essas informações estão na ficha técnica do produto.

Um bom exemplo esclarece: se a pessoa necessita pintar uma área de até 750m², por meio de duas demãos de um tipo de tinta acrílica que tem rendimento médio de até 250m² por lata e por demão, a pessoa necessitará de até de seis latas da tinta.

É claro que todo esse volume e todos esses cálculos podem variar muito, conforme o tamanho da residência.

