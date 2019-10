Site Trabalhou.com.br ensina como tirar a Carteira de Trabalho

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A carteira de trabalho é um dos documentos mais importantes na vida do cidadão. É ela quem possibilita o ingresso no mercado formal de empregos, possibilitando uma série de benefícios ao empregado, de grande importância para a economia e a geração de novos empregos.

O que muita gente não sabe é que, mesmo sendo obrigatória para quem vai ingressar no mercado de trabalho, a carteira de trabalho pode ser obtida por qualquer cidadão acima de quatorze anos no Brasil. Para tirar a carteira é fácil e requer alguns passos do usuário.

Obtenção

Cada município brasileiro possui um espaço reservado para o cidadão conquistar a sua carteira de trabalho. Ela é emitida pelo Ministério da Economia, através do antigo Ministério do Trabalho. Em municípios grandes, como capitais, existem outros locais que podem agilizar o trabalho na obtenção do documento. Como sempre, é importante mencionar que ela não custa nada e é gratuita. Em média, para o usuário entender: a carteira de trabalho costuma ficar pronta em até quinze dias após o envio de toda a documentação.

Para encontrar o local específico em cada cidade, é importante ligar para a Prefeitura de seu município e perguntar onde são realizados os cadastros para confecção da carteira de trabalho. Localizado o local, é importante levar todos esses documentos para não atrasar ainda mais a obtenção do documento. No momento, deve ser apresentado o documento de identidade que contenha, além do nome do usuário completo, a data de nascimento e o estado onde o mesmo nasceu, além do município. Órgão e data de emissão também devem estar presentes. Também será exigida a apresentação do CPF, que geralmente está junto do documento de identidade, além de um comprovante de residência. Para comprovar residência, vale uma fatura de alguma conta de consumo, seja água, luz ou telefone. As exigências se encerram com a certidão do nascimento caso a pessoa ainda não tenha casado, ou a certidão de casamento, caso a pessoa esteja em união matrimonial. Em poucos casos, uma foto 3x4 é exigida.

Segunda via do documento

Caso o dono da carteira de trabalho por alguma forma a extravie, é possível solicitar uma segunda via. Para isso, é obrigatório registrar um boletim de ocorrência, levando a um posto onde foi realizado o cadastro para a carteira os documentos a seguir: documento de identidade, sendo o mesmo utilizado quando da criação da carteira, além do CPF, que na maioria dos casos já está presente no documento de identidade, comprovante de residência, sendo ele uma conta de consumo, onde o CEP de morada da pessoa possa estar visível, para os solteiros a certidão de nascimento e os casados a certidão de casamento, extrato do PIS, FGTS ou outro documento que comprove a existência da carteira, o boletim de ocorrência e para aqueles que acabaram por algum motivo danificando a primeira via, levar a carteira inutilizada ou danificada.

Na palma da mão

O brasileiro ou brasileira que já possui uma carteira de trabalho, pode aproveitar e instalar o aplicativo no celular. Chamado de Carteira de Trabalho Digital, o serviço visa facilitar o acesso do cidadão a sua carteira. No aplicativo, os contratos de trabalho podem ser consultados, além de visualizar a carteira exatamente igual ao modelo impresso.

Além desse, outros serviços estão disponíveis como solicitar uma segunda via, além de tirar as dúvidas. O cadastro é fácil e segue o mesmo disponível nas plataformas do Governo Federal. O acesso é gratuito e o aplicativo pesa poucos megas na memória.

A carteira de trabalho e previdência social, ou mais conhecida como carteira de trabalho, foi criada em 1932 através de decreto e regulamentada no mesmo ano. Ele facilita o acesso aos direitos do trabalhador como seguro desemprego, PIS e FGTS.

