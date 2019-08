Site VagasEstagio.com dá dicas para você aproveitar mais o seu estágio

CURITIBA, Brasil, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Deste modo, profissionais da Revista Time elaboraram uma relação, ou lista, contendo uma série de orientações especiais já fornecidas por meio de serviço de consultoria oriundo da Varsity Tutor. Portanto, toda pessoa que necessite ou deseje conhecer melhor os meandros da atuação em programas de estágio, poderá se beneficiar por meio das dicas aqui oferecidas.

Toda pessoa deve saber aproveitar bem uma oportunidade de estágio, ou seja, deve estar atenta a tudo o que precisa ser realizado ao longo de sua atuação em uma companhia. Entre os pontos centrais estão a compreensão da importância de participar de um programa de estágio, mesmo que o seu curso superior seja de apenas dois ou três anos. Toda boa carreira começa assim, do básico, do simples e do incerto, pois nem toda pessoa se torna um colaborador efetivo de uma empresa após o período de estágio.

Para ingressar no mercado de trabalho, atualmente, essas são as fases. O estágio é o preparo para o emprego, como o namoro é o preparo para o casamento. Assim, seguem abaixo algumas dicas simples sobre como se portar em um programa de estágio:

1 – Manter-se empenhado. Nenhum estagiário permanece só em um escritório. Sempre há muitas testemunhas presentes no ambiente de trabalho. O jovem estagiário tem obrigação de assumir seus compromissos, ser responsável, mas não apenas na presença de chefes e demais pessoas, o compromisso é consigo mesmo, também.

2 – Estar sempre presente. Embora seja óbvio que todo mundo deve assumir sua assiduidade, sendo isso uma exigência no mercado de trabalho, o óbvio continua sendo importante. A flexibilidade é dada aos estagiários no sentido de que o mesmo possa cumprir as suas tarefas acadêmicas, ao longo do curso, levando em conta que para muitos estudantes é mais válido tarefas cumpridas do que a presença na sala de aula.

3 - Saber questionar com inteligência. É bom ter em mente que o período de estágio é um período probatório, como de cadetes no exército. Os gestores da empresa estão constantemente avaliando cada acadêmico no programa. Outro detalhe importante: estágio não constitui vínculo empregatício, portanto, quanto mais interesse e compromissos você apresentar, melhor será o seu diferencial aos olhos dos patrões. Nada de subserviência total, nem de questionamentos constantes.

4 – Saiba aumentar o seu networking. No interior da companhia, o estagiário deverá estar atento às relações interpessoais, dado que sempre encontramos muitas pessoas de diferentes áreas de atuação e trabalhando em funções diversas, em programas de estágio. Portanto, todo estagiário deve saber se relacionar com os demais departamentos, com os demais colegas, sejam estagiários ou não. Além disso, toda oportunidade de troca de experiências com colegas com maior tempo de casa será útil.

5 – Saber garantir as suas próprias cartas de referência. Neste caso, todo acadêmico que participa de um programa de estágio, consciente de que nem sempre há garantia de futuro contrato de efetivação, poderá, ao menos, por meio de seu bom desempenho, solicitar uma carta de recomendação, que é algo muito comum na atualidade. Portanto, saiba pedir cartas de referência para as pessoas mais próximas. Tudo em sentido estritamente profissional. Este tipo de documento pode garantir, e muito, novas oportunidades em outras empresas. Conselho: será interessante você digitalizar esse documento de recomendação no arquivo pessoal. Sempre que for necessário, basta imprimir a carta e distribuir entre outras companhias.

