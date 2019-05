- Sitecore, reconocida como "Strong Performer" entre las plataformas de marketing de contenidos B2C por una empresa de investigación independiente

Sitecore ha obtenido la máxima puntuación posible en el criterio de "estrategia de diferenciación del mercado"

SAN FRANCISCO, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore®, líder mundial en software de gestión de experiencias digitales, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como empresa con gran desempeño (Strong Performer) en el informe "The Forrester Wave™: Content Marketing Platforms for B2C Marketers, Q2 2019" (Plataformas de marketing de contenidos para los profesionales del marketing B2C, segundo trimestre de 2019) elaborado por Forrester Research, Inc. Sitecore Content Hub™ se encontraba entre las tecnologías seleccionadas evaluadas por Forrester en el informe independiente, que tenía en cuenta 30 criterios distintos de los nueve proveedores de software más importantes. Según el informe:

"La experiencia de Sitecore satisfaciendo las necesidades de contenido de grandes organizaciones de marketing distribuido como Hilton, L'Oreal y un líder mundial en bebidas ha permitido a la empresa contar con una capacidad líder del mercado en gestión de activos y campañas. Además, es un elemento altamente flexible y versátil de la pila de tecnología de marketing; uno de nuestros clientes nos dijo que estaba aplicando muchas conexiones con su API y que trabajar con ella era muy fácil".1

Sitecore ha obtenido la máxima puntuación posible en el criterio de evaluación "estrategia de diferenciación del mercado". Como se indica en el informe, "Sitecore cuenta con la capacidad más factible en la presentación de contenido omnicanal, en el que el contenido y los activos se convierten en componentes reutilizables e inteligentes de cada caso práctico de marketing personalizado".

"Los profesionales del marketing están sometidos a una gran presión para potenciar el crecimiento y crear valor, y la capacidad de las marcas para ofrecer experiencias digitales personalizadas a través de canales y dispositivos nunca ha sido tan importante", afirma Paige O'Neill, directora de Marketing de Sitecore. "Las ineficiencias operativas consumen una enorme cantidad de recursos de marketing, y el cuello de botella del contenido ahora es la principal causa de los fallos relacionados con la personalización. Creemos que nuestro objetivo de ofrecer herramientas a los profesionales de marketing para que alcancen el éxito es la razón por la que Forrester señaló que Sitecore se adapta muy bien a las empresas de marketing que desean estar a la vanguardia de la gestión de contenido omnicanal".

La herramienta Content Hub de Sitecore, basada en SaaS, relaciona todo el departamento de Marketing con las funciones de gestión integrada de recursos de marketing (MRM), gestión de activos digitales (DAM) y gestión de información de producto (PIM), que permiten a los equipos de marketing controlar el ciclo de vida de creación y producción de contenidos de una forma completa. La gran variedad de herramientas de planificación de campañas y automatización del flujo de trabajo agiliza los procesos de marketing para que los equipos puedan planificar, colaborar, supervisar y ofrecer fácilmente campañas y experiencias personalizadas a través de cualquier canal, en todas las etapas del viaje del cliente. En combinación con Sitecore® Experience Platform™ y Sitecore Experience Commerce™, los profesionales del marketing pueden conectar los activos de marketing, los datos de los clientes y las analíticas para medir el consumo de contenido en los distintos canales y su impacto en el comportamiento de los clientes, lo que permite crear y organizar las experiencias digitales de una forma más eficiente.

Una copia adicional del informe "The Forrester Wave™: B2C Content Marketing Platforms, Q2 2019" está disponible aquí.

1 The Forrester Wave™: B2C Content Marketing Platforms, Q2 2019, Forrester Research, Inc., 6 de mayo de 2019

Acerca de Sitecore

Sitecore es el líder mundial en software de gestión de experiencias digitales que combina la gestión de contenidos, el comercio y las percepciones de los clientes. Sitecore Experience Cloud™ permite a los profesionales del marketing ofrecer contenidos personalizados en tiempo real y a escala a través de todos los canales, antes, durante y después de una venta. Más de 5200 marcas, entre ellas American Express, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark y L'Oreal, han confiado en Sitecore para ofrecer las interacciones personalizadas que le encantan al público, generan una mayor fidelidad e impulsan los ingresos.

