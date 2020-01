Sitetracker ouvre le premier sondage en son genre sur l'infrastructure télécom

- Ouvert à tous dans l'infrastructure télécom, des personnes sur le terrain à la haute direction

- Les personnes interrogées obtiendront un accès exclusif aux résultats

- Le sondage couvre les sujets suivants : défis en matière de déploiement, dimensionnement efficace, meilleures pratiques, et M&A

PALO ALTO, Californie, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Sitetracker, la norme mondiale de gestion de projets de télécommunications à gros volume, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier Sondage de l'infrastructure télécom dont l'objectif est de recueillir des données exploitables auprès des personnes qui font de 5G et de la connectivité de demain une réalité aujourd'hui.

Ce sondage est destiné aux faiseurs – à ceux qui font bouger les choses – et aux héros du changement qui propulsent l'industrie en avant en remettant en question le statu quo. Ils escaladent des tours, construisent des entreprises, gèrent des projets, et bien plus encore. Du terrain à la haute direction, ils embrassent l'excellence opérationnelle et recherchent une amélioration continue. Ce sont eux qui guident l'industrie aujourd'hui et qui la guideront dans cette nouvelle décennie et au-delà. Dans cette optique, Sitetracker ouvre le Sondage de l'infrastructure télécom pour recueillir les meilleurs renseignements des télécoms et permettre à ces héros du changement de propulser l'industrie en avant.

« Bien qu'il existe des sondages de haut niveau de l'industrie qui collectent des données intéressantes », a déclaré Brett Chester, vice-président du marketing chez Sitetracker, « il est temps de passer à des choses sérieuses. Aujourd'hui, nous lançons ce sondage afin de recueillir les idées des faiseurs – les travailleurs sur le terrain, les gestionnaires de projet, et les PDG – pour en tirer des leçons précieuses pour tous les participants de l'industrie de l'infrastructure télécom ».

Sitetracker invite des réponses à ce sondage détaillé de la part d'experts de l'industrie à tous les niveaux des entreprises de télécommunications, de la haute direction aux techniciens sur le terrain. Les professionnels de l'infrastructure télécom sont encouragés à soumettre leurs réponses au sondage entre le 23 janvier et le 23 février 2020. Les personnes interrogées obtiendront un accès exclusif aux résultats complets et aux données exploitables du sondage, ainsi qu'une perspective objective des tendances actuelles qui leur permettront de mettre en œuvre les meilleures pratiques et de guider l'industrie.

Les questions couvriront une large gamme de thèmes, notamment :

Les risques et les opportunités dans un marché en évolution

Dimensionner efficacement en réponse à une demande croissante

Meilleures pratiques opérationnelles

Une concurrence changeante

Activité M&A

Les indicateurs qui comptent le plus

« Si vous vous intéressez à l'avenir de l'infrastructure télécom, je vous invite à partager vos expériences et vos opinions dans ce tout premier sondage de l'industrie », a conclu Brett Chester.

Pour participer au sondage, cliquez ici.

À propos de Sitetracker, Inc.

Sitetracker, Inc. propulse le bon déploiement des infrastructures critiques. En tant que norme mondiale de gestion de projets à gros volume, la plateforme Sitetracker permet aux innovateurs axés sur la croissance d'optimiser l'ensemble du cycle de vie de leurs actifs. Du personnel de terrain à la haute direction, Sitetracker permet aux parties prenantes de perfectionner la planification, le déploiement, la maintenance et la croissance de leurs portefeuilles d'actifs immobilisés. Les leaders du marché des secteurs des télécommunications, des services publics, des villes intelligentes et des énergies alternatives, tels que Verizon, Nokia, Fortis, Alphabet et Panasonic, comptent sur Sitetracker pour gérer des millions de sites et de projets représentant plus de 19 milliard USD de portefeuilles dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sitetracker.com.

