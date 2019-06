SITS 2019 : Ortho Clinical Diagnostics va exposer comment l'automatisation complète, le transfert et la gestion de données peuvent simplifier les opérations en laboratoire

Voir comment les plateformes ORTHO VISION® peuvent apporter des soins améliorés aux patients, des données plus efficaces et de meilleurs délais d'exécution

RARITAN, New Jersey et BÂLE, Suisse, 22 juin 2019 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, leader mondial du diagnostic in vitro, va débattre des plus récentes tendances et technologies dans la médecine transfusionnelle, et également présenter son dirigeant nouvellement installé pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse à l'occasion du congrès de 2019 de la Société internationale de transfusion sanguine (SITS) du 22 au 26 juin à Bâle.

Ortho accueillera les participants au stand n° 1431 au Centre des conférences de Bâle et participera aux discussions autour des thèmes suivants :

Comment une solution d'immunohématologie associant la technologie d'agglutination sur colonne, différentes options harmonisées d'automatisation et un logiciel médiateur peut accroître les efficacités sur des réseaux complexes comprenant le contrôle de vos opérations à partir d'un portail unique et centralisé.

Comment l'automatisation de tests complexes d'immunohématologie comme le phénotype étendu, l'identification d'anticorps, le typage d'antigènes rares et les dosages d'anticorps vous permet d'optimiser vos ressources.

Comment Ortho associe à un historique de résultats fiables dans l'immunohématologie et le dépistage de maladies infectieuses chez les donneurs des outils d'assistance à la pointe du progrès pour maximisation du temps utilisable de votre laboratoire.

Dans le stand d'Ortho sera présent Waclaw Lukowicz, directeur général nouvellement mis en place pour être responsable de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Lukowicz a fait ses preuves dans la croissance et le développement de marchés internationaux autour du globe et il se félicite de pouvoir discuter de la façon dont les solutions d'Ortho peuvent profiter aux usagers en Europe centrale.

« Ortho est en tête à l'échelle mondiale pour ce qui est de l'immunohématologie et s'est absolument engagée à servir les marchés européens. C'est donc un immense honneur de représenter cette société pour la première fois à un congrès aussi prestigieux de médecine transfusionnelle ici même en Suisse, » a affirmé Lukowicz. « J'ai hâte de rencontrer nos clients face-à-face et de parler à d'éminents professionnels des soins de santé sur le rôle clé que peut jouer Ortho dans les laboratoires de services en Europe. »

Au stand d'Ortho, on trouvera exposés ses analyseurs ORTHO VISION® et ORTHO VISION® Max, sa gamme complète de solutions pour immunohématologie, de même que le système d'immunodiagnostic VITROS® 3600 et son menu de dosages pour dépistage de maladies infectieuses dans le sang des donneurs, notamment le VITROS® HIV Combo Test et le dosage VITROS® Anti-T. cruzi (trypanosome).

Pour davantage d'informations et de mises à jour provenant de l'ISBT, suivre Ortho sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

À propos d'Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics est un leader mondial des diagnostics in vitro au service des communautés des laboratoires et de l'immunohématologie cliniques. Sur l'ensemble des hôpitaux, des réseaux d'hôpitaux, des banques du sang et des laboratoires dans 125 pays et territoires, les produits et services de haute qualité d'Ortho permettent aux professionnels des soins de santé de prendre des décisions de traitement mieux éclairées. Pour la communauté de l'immunohématologie, les produits Ortho pour la détermination de types de sang contribuent à assurer que chaque patient reçoive un sang qui soit sûr, du groupe approprié et d'unité de volume correcte. Ortho apporte aux laboratoires cliniques autour du monde et à leurs essais la sophistication dans les technologies, l'automatisation, la gestion de l'information et les outils d'interprétation. Ortho les aide à fonctionner de façon plus efficace et plus efficiente pour améliorer les soins aux patients. L'objectif d'Ortho est d'améliorer et de sauver des vies grâce aux diagnostics, et il le fait en imaginant à nouveau ce qui est possible. C'est ce qui définit Ortho depuis plus de 75 ans, et c'est ce qui motive Ortho. Pour davantage d'informations, visiter www.orthoclinicaldiagnostics.com.

