Situé directement au-dessus de la station Shibuya, un nouvel immeuble emblématique de 47 étages, le Shibuya Scramble Square Phase I (East Wing), ouvre aujourd'hui ses portes

Une cérémonie d'inauguration au rez-de-chaussée a lancé les festivités. L'événement d'inauguration a été suivi par un discours de Kensuke Horiuchi, directeur général du Département de commerce et de l'observatoire (groupe Ventes II) de l'immeuble.

Les promoteurs à l'initiative du projet ont pu non seulement être fiers que l'immeuble s'ouvre avec 213 boutiques et restaurants d'ores et déjà opérationnels dès le premier jour, notamment des distributeurs qui établissent leur boutique pour la première fois au Japon ou dans la région de Shibuya, mais également du fait que les boutiques se soient remplies de clients à la recherche d'articles en prévente et de produits qui seront uniquement disponibles au Shibuya Scramble Square. Le SHIBUYA SKY, d'une superficie de 2 500 mètres carrés, l'un des plus grands observatoires en toit-terrasse au Japon, s'est rapidement révélé extrêmement populaire auprès des visiteurs qui avaient acheté des billets en prévente sur le site Web officiel. Ils ont bénéficié d'une vue panoramique à partir du lieu qui constitue désormais le poste d'observation le plus élevé de Shibuya (à environ 230 mètres au-dessus du sol), ainsi que des aménagements intérieurs de l'observatoire, qui ont été spécialement conçus par la section « Rhizomatiks design » de Rhizomatiks, groupe créatif de classe mondiale. Le SHIBUYA QWS, espace interactif dédié à la communauté des affaires et basé sur le concept d'une « intersection de possibilités qui remet en question le monde depuis Shibuya », où les individus de différents milieux se réunissent et collaborent pour inventer de nouveaux fondements de valeurs sociétales, a ouvert ses portes même à ceux qui ne sont pas membres, et a lancé l'OPEN QWS, un événement destiné à encourager davantage de personnes à utiliser cette installation.

L'aire d'observation du SHIBUYA SKY est située aux 14e, 45e et 46e étages, ainsi qu'aux étages en toit-terrasse, tandis que des bureaux occupent l'espace du 17e jusqu'au 45e étage. Le SHIBUYA QWS, un espace d'échange industriel, occupe le 15e étage, tandis que des espaces de vente au détail s'étendent du 2e sous-sol jusqu'au 14e étage.

Comptant parmi les plus grands espaces d'observation en toit-terrasse du Japon, l'aire d'observation SHIBUYA SKY offre trois expériences : Le SKY GATE, un espace qui s'élève du 14e au 45e étage, le SKY STAGE, une aire d'observation situé sur le toit-terrasse, et le SKY GALLERY, un couloir d'observation en intérieur qui se trouve au 46e étage. Chaque espace joue un rôle différent, et tous créent ensemble une expérience sans interruption pour le visiteur, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. L'aire d'observation en toit-terrasse est remarquable pour ses conceptions architecturales, ainsi que pour une gamme d'activités qui offrent aux visiteurs l'opportunité de s'immerger entièrement dans la vue panoramique à 360° sur la ville, y compris sur des lieux emblématiques tels que le Mont Fuji et la tour Tokyo Skytree®. Les aires d'observation en intérieur situées au 14e, au 45e et au 46e étage sont des installations appréciables en toutes saisons, où les visiteurs peuvent profiter de ce qu'offre Shibuya.

Les 73 000 mètres carrés d'espaces de bureaux constituent un élément clé du nouvel immeuble, et sont tous disponibles à la location, chaque étage offrant une superficie moyenne de 2 900 m2, soit la plus grande surface disponible à Shibuya. La localisation de l'immeuble, qui est situé directement au-dessus de la station Shibuya, rend son accès extrêmement pratique pour les clients et les touristes, tout comme pour les employés des bureaux qui s'y rendent au quotidien depuis la banlieue.

L'espace d'interaction d'entreprise SHIBUYA QWS, une installation permettant aux individus de créer ensemble l'avenir en rassemblant des personnes de milieux divers, afin qu'ils donnent naissance à de nouvelles idées et projets de valeurs sociétales, est disponible pour tout groupe basé à Shibuya, quel que soit l'âge des membres ou la raison pour laquelle ils se réunissent. Basé sur un concept communautaire que les exploitants de l'immeuble ont nommé Scramble Society, le SHIBUYA QWS accélère les activités de création de valeur orientées vers l'avenir, en tirant parti des synergies qui existent généralement entre les groupes et membres de différentes professions, quelles que soient les différences qui peuvent sembler opposer les groupes et professions à première vue.

Il est prévu que le segment de vente au détail de l'immeuble soit bientôt connu comme le « centre commercial le plus tendance au monde », et accueille 213 boutiques et restaurants, dont 7 nouveaux arrivants au Japon, et 49 nouveaux arrivants à Shibuya. Au travers de marques de luxe qui fixent la tendance des valeurs modernes, ainsi que de boutiques triées sur le volet qui mènent la scène de la mode urbaine de Shibuya, l'immeuble constitue à tous les égards une manifestation de « la tendance et la saison ». L'étage de restauration devrait rapidement devenir le cœur des tout derniers styles et tendances gastronomiques du monde entier. Les gourmets en quête des toutes dernières expériences gastronomiques se rassembleront à cet étage de restauration, qui donnera naissance à des aspirations et idéaux, et une fontaine de nouvelles valeurs, de nouvelles mœurs et de nouveaux styles jaillira autour de la manière d'apprécier la gastronomie.

En tant que nouveau « SQUARE » surplombant l'intersection Shibuya Scramble, célèbre intersection au Japon, connue dans le monde entier, l'immeuble aspire à devenir la scène du centre de Shibuya, où seront créés de nouveaux mouvements et une nouvelle culture.

