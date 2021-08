SitusAMC amplía el negocio de servicios europeos para incluir la deuda directa

Alfonso Pagano ha sido contratado como director para dirigir la expansión del servicio de la deuda corporativa no-CRE

LONDRES, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- SitusAMC, uno de los mayores administradores primarios y especiales de inmuebles comerciales independientes de Europa, ha anunciado la ampliación del negocio de servicios de la empresa en Europa para incluir la deuda directa corporativa, los préstamos para infraestructura y viviendas sociales. SitusAMC gestiona actualmente 67.000 millones de euros en préstamos inmobiliarios comerciales con activos situados en 18 países de Europa para bancos, compañías de seguros, fondos y empresas de capital de riesgo. Alfonso Pagano ha sido contratado como director, reportando a la directora ejecutiva y responsable de Europa de SitusAMC, Lisa Williams, y supervisará el nuevo segmento de negocio.

Además de la gestión de préstamos, SitusAMC también ofrece servicios de gestión de activos de préstamos, asesoramiento de préstamos y valoración a sus clientes en Europa. Con la ampliación, SitusAMC ofrecerá servicios de agencia y administración de préstamos para préstamos corporativos, de infraestructura y de vivienda social.

"Muchos de nuestros clientes europeos también conceden préstamos a empresas a través de plataformas de préstamos directos", dijo Williams. "A medida que las organizaciones buscan agilizar sus operaciones con socios que puedan proporcionar un apoyo más completo, vimos la oportunidad de aprovechar nuestra probada experiencia en la deuda inmobiliaria comercial para proporcionar una manera más eficiente y eficaz para dar servicio a una gama más amplia de préstamos, incluyendo la deuda directa."

Pagano, que se incorporó a la empresa el 29 de julio, aporta más de 15 años de experiencia en el servicio de la deuda, incluyendo funciones de liderazgo en importantes instituciones financieras mundiales como BNP Paribas Securities Services, The Bank of New York Mellon y ABN AMRO. Más recientemente, Pagano trabajó como director comercial en el equipo de servicios de mercados de capital en TMF Group. Tiene un máster en economía internacional y mercados de divisas por la Universidad Parthenope de Italia.

"Esta es una gran oportunidad para formar parte de la expansión del negocio de servicios de SitusAMC hacia el servicio de préstamos corporativos. SitusAMC tiene una sólida reputación en el mercado, un equipo apasionado de expertos y una lista de clientes que incluye algunas de las principales organizaciones de la región", declaró Pagano. "Estoy deseando liderar la entrada de SitusAMC en esta nueva oferta de servicios y aportar valor a todos aquellos a los que servimos con orgullo."

Acerca de SitusAMC

SitusAMC es el principal proveedor independiente de tecnología, externalización estratégica, talento y soluciones de asesoramiento para los sectores de la financiación inmobiliaria comercial y residencial. La empresa ayuda a sus clientes a identificar y aprovechar las oportunidades de sus negocios inmobiliarios mediante servicios líderes de la industria y tecnologías innovadoras que impulsan la eficiencia operativa, aumentan la eficacia empresarial y mejoran la agilidad del mercado en todo el ciclo de vida de su actividad inmobiliaria global. Para más información, visite www.situsamc.com.

Contacto de Prensa

Andy Garrett

Responsable de Marketing

[email protected]

