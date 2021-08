SitusAMC étend ses activités de services en Europe pour y inclure la dette directe

Alfonso Pagano a été embauché en tant que directeur pour diriger l'expansion du service de la dette d'entreprise non immobilière commerciale

LONDRES, 9 août 2021 /PRNewswire/ -- SitusAMC, l'un des plus importants prestataires indépendants de services immobiliers commerciaux primaires et spéciaux en Europe, a annoncé l'expansion de ses activités de services en Europe pour inclure la dette directe d'entreprise, les prêts aux infrastructures et aux logements sociaux. SitusAMC gère actuellement 67 milliards d'euros de prêts immobiliers commerciaux avec des actifs situés dans 18 pays en Europe pour le compte de banques, de compagnies d'assurance, de fonds et de sociétés de capital-investissement. Alfonso Pagano a été embauché en tant que directeur, sous la responsabilité de Lisa Williams, directrice générale exécutive et responsable du service Europe de SitusAMC, et supervisera le nouveau segment d'activité.

En plus de la gestion des prêts, SitusAMC fournit également des services de gestion d'actifs de prêts, de conseil en prêts et d'évaluation à ses clients en Europe. Avec cette expansion, SitusAMC offrira des services d'agence de prêts et d'administration de prêts pour les prêts aux entreprises, aux infrastructure et aux logements sociaux.

« Un grand nombre de nos clients européens proposent également des prêts aux entreprises par l'intermédiaire de plateformes de prêts directs », a déclaré M. Williams. « Comme les organisations cherchent à rationaliser leurs opérations avec des partenaires qui peuvent fournir un soutien plus complet, nous avons vu une opportunité de tirer parti de notre forte expérience en matière de dette immobilière commerciale pour offrir un moyen plus efficace et efficient pour servir une gamme plus large de prêts, y compris la dette directe. »

Pagano, qui a rejoint la société le 29 juillet, possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du service de la dette, y compris des postes de direction au sein de grandes institutions financières internatioanles telles que BNP Paribas Securities Services, The Bank of New York Mellon et ABN AMRO. Plus récemment, M. Pagano a travaillé comme directeur commercial au sein de l'équipe des services des marchés des capitaux du groupe TMF. Il est titulaire d'une maîtrise en économie internationale et en marchés des devises de l'Université Parthenope en Italie.

« Il s'agit d'une excellente occasion de participer à l'expansion des activités de service de SitusAMC dans le domaine des prêts aux entreprises. SitusAMC possède une solide réputation sur le marché, une équipe d'experts passionnés et une liste de clients comprenant certaines des principales organisations de la région », a déclaré Pagano. « Je suis impatient de diriger l'entrée de SitusAMC dans cette nouvelle offre de services et d'offrir de la valeur à tous ceux que nous servons fièrement. »

À propos de SitusAMC

SitusAMC est le principal fournisseur indépendant de technologies, d'externalisation stratégique, de talents et de solutions de conseil pour les secteurs du financement immobilier commercial et résidentiel. La société aide ses clients à trouver et à saisir des opportunités dans leurs activités immobilières grâce à des services de pointe et à des technologies innovantes qui favorisent l'efficacité opérationnelle, augmentent l'efficacité commerciale et améliorent l'agilité du marché tout au long du cycle de vie de leur activité immobilière internationale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.situsamc.com.

Contact pour les médias :

Andy Garrett

Responsable marketing

[email protected]

