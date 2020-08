Sivilsamfunnet leder nødvendig samarbeid mellom nasjoner

22 paneldeltakere fra CSO-ene i Kina samt de europeiske nasjonene ble med på Zoom-møtet. Der fortalte de hverandre om ulike smitteforebyggende initiativer/tiltak som er blitt iverksatt under nedstengningen, og diskuterte utfordringene de har stått overfor under pandemien. Behovet for globalt samarbeid mellom CSO-er ble vektlagt for å fremskynde fremdriften realiseringen av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG).