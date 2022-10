Siwar Foods unterzeichnet exklusive Partnerschaft mit dem italienischen Desserthersteller Dolceria Alba

RIAD, Saudi-Arabien, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Siwar Foods hat eine exklusive Partnerschaft mit dem italienischen Desserthersteller Dolceria Alba unterzeichnet. Durch die Vereinbarung wird Siwar eine Reihe von Desserts unter seiner eigenen Marke auf dem KSA-Markt (Königreich Saudi-Arabien) einführen, die den Einzelhandel und die Gastronomie (HORECA) abdecken.

Das Sortiment umfasst mehrere halbgefrorene Eis-Desserts (Semi Freddo), darunter Chocolate Lava Cake, Wild Berry Cheesecake, Tiramisu mit Kaffee und der exotische Pistazienkuchen. Siwar trat in den Markt für Fertiggerichte im Mai 2020 ein und hat sich in kurzer Zeit zu einem führenden Anbieter schnelldrehender Konsumgüter (FMCG) in der Kategorie Tiefkühlkost mit starker Einzelhandelspräsenz in ganz Saudi-Arabien entwickelt. Das in Italien ansässige Unternehmen Dolceria Alba produziert seit 2006 hochwertige Desserts und betreibt ein Werk im Nordwesten Italiens.

Zur Partnerschaft sagte CEO Loaye Al-Nahedh: „Wir freuen uns, mit einem der besten Tiefkühl-Desserthersteller Europas zusammenarbeiten zu können. Dies wird uns nicht nur ermöglichen, einige der besten Desserts der Welt zu den saudischen Kunden zu bringen, sondern wir werden auch von der führenden Innovation und F+E profitieren, für die Dolceria Alba bekannt ist, was es uns letztlich ermöglicht, Verbrauchertrends in unserem Markt zu antizipieren"

Carlo Rolle, Commercial Director, Dolceria Alba, fügte hinzu: „Es ist ein Privileg, mit einem so neuen dynamischen Akteur in der FMCG-Branche zusammenzuarbeiten. Dies wird es uns ermöglichen, eines der größten unerschlossenen Länder der Region zu durchdringen und letztendlich mit Siwar in anderen regionalen Märkten zu wachsen"

Die gesamte Palette der Siwar Fertiggerichte und Desserts finden Sie im Einzelhandel in ganz Saudi-Arabien oder kann über die mobile Anwendung von Siwar im Internet bestellt werden.

Informationen zu Siwar Foods: Wir sind ein neues FMCG-Unternehmen in Saudi-Arabien, das sich darauf konzentriert, den „zeitsparenden" Lebensmittelsektor in Saudi-Arabien und in der Region neu zu definieren. Basierend auf einem agilen Geschäftsmodell arbeiten wir mit führenden Lieferanten zusammen, um verzehrfertige Produkte auf unseren Markt zu bringen, inspiriert von Aromen aus der ganzen Welt. Unsere Produkte helfen Menschen, ein besseres Leben zu führen, ohne Kompromisse bei dem einzugehen, was ihnen wichtig ist: Vielfalt, Geschmack, Qualität und Erschwinglichkeit. Wir bedienen Verbraucher- und Unternehmensbereiche mit einer Omnikanal-Präsenz im Einzelhandel, Online und mit „Chef in a Box"-Automaten, einer Premiere für die Region. Mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit und einem umweltfreundlichen Geschäftsansatz sind wir stolz auf die Vision 2030 ausgerichtet.

