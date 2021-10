SJTU Antai EMBA ocupa el décimo puesto mundial en el ranking FT EMBA 2021

SHANGHAI, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 18 de octubre de 2021, el Financial Times publicó el ranking de los 100 mejores programas EMBA del mundo en 2021, en el que el Antai College of Economics and Management de la Universidad Jiao Tong de Shanghai ocupó el 10º lugar en el mundo. El EMBA de Antai se desempeñó brillantemente en el índice de progreso de carrera más preocupado, ocupando el tercer lugar para el salario promedio de los ex alumnos en el mundo, entre los 5 primeros durante 3 años consecutivos y subiendo constantemente, y el aumento de salario ha ocupado el primer lugar en el mundo durante dos años consecutivos.