SK Innovation fait part de son projet de construire une usine de LiBS en Pologne

- SK Innovation va commencer la construction d'une usine de LiBS à Województwo śląskie (Pologne) dans le courant du troisième trimestre 2019 et entamera la production de masse au troisième trimestre 2021.

- Une fois mise en service, cette usine produira 340 millions de mètres carrés de LiBS par an.

- SK Innovation offre des résultats concrets en proposant rapidement des produits LiBS à ses clients en Europe.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Pologne et SEOUL, Corée du Sud, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- SK Innovation va établir une base de production mondiale qui deviendra un leader sur le marché des séparateurs, le composant essentiel des batteries de véhicules électriques (VE).

Le 27 mars, SK Innovation a annoncé qu'elle construirait une nouvelle usine de production de séparateurs de batteries au lithium ionique (LiBS) et de séparateurs à revêtement céramique (CCS) à Województwo śląskie, en Pologne.

SK Innovation, une grande entreprise coréenne des secteurs de l'énergie et de la chimie, a des activités dans plusieurs domaines, qu'il s'agisse du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des lubrifiants, de l'exploitation pétrolière, des batteries pour les EV ou des séparateurs de batteries. SK Innovation a été la troisième entreprise au monde à parvenir à mettre au point la LiBS « Wet-Type » en 2004.

SK Innovation entend investir 335 millions d'euros pour construire quatre unités de production de LiBS et trois unités de production de CCS sur les 270 000 mètres carrés situés à. Les travaux de construction commenceront dans le courant du troisième trimestre de cette année, et la production de masse commencera au troisième trimestre 2021. La capacité annuelle de l'usine est estimée à 340 millions de mètres carrés de LiBS et à 130 millions de mètres carrés de CCS.

SK Innovation a récemment annoncé toute une série de projets de construction d'usines dans d'autres pays, comme la Chine et la Pologne. Aujourd'hui, elle produit 360 millions de mètres carrés de LiBS par an à Jeungpyeong, Chungcheongbuk-do (Corée), et la mise en service d'usines à l'étranger, en Chine et en Pologne, augmentera les capacités de production de SK Innovation pour atteindre 1,20 milliard de mètres carrés par an.

SK Innovation a récemment créé « SK hitech battery materials Poland Sp. z o.o. », une société à responsabilité limitée qu'elle contrôle à 100 %.

On s'attend à ce que SK Innovation puisse rapidement proposer des produits de séparateurs à des grands clients sur le marché européen, une fois que l'usine en Pologne aura mise en service. En outre, SK Innovation pense qu'elle obtiendra des résultats concrets en Europe où les équipementiers de VE (OEM) et les fabricants de batteries pour VE se livrent une concurrence acharnée.

SOURCE SK Innovation