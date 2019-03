SK Innovation gab seinen Plan zum Bau einer LiBS-Anlage in Polen bekannt

- SK Innovation wird im dritten Quartal 2019 den Grundstein für eine LiBS-Anlage in Województwo śląskie in Polen legen und im dritten Quartal 2021 die Massenproduktion einleiten.

- Nach Fertigstellung soll die Anlage 340 Millionen Quadratmeter LiBS pro Jahr produzieren.

- SK Innovation soll messbare Ergebnisse durch schnelle Bereitstellung der LiBS-Produkte an seine Kunden in Europa erzielen.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Polen und SEOUL, Südkorea, 27. März 2019 /PRNewswire/ -- SK Innovation schafft eine globale Produktionsgrundlage, um auf dem Markt für Separatoren, dem wichtigsten Bestandteil von Batterien in Elektrofahrzeugen (EV) die Führungsrolle zu übernehmen.

Am 27. März gab SK Innovation den Bau einer neuen Produktionsanlage für Lithium-Ionen-Batterieseparatoren (LiBS) und keramikbeschichtete Separatoren (CCS) in Województwo śląskie, Polen, bekannt.

SK Innovation, ein führendes koreanisches Energie- und Chemieunternehmen, ist in verschiedenen Bereichen von Ölraffination, über Chemikalien, Schmierstoffe, Erdölförderung bis hin zu EV-Batterien und Batterieseparatoren tätig. SK Innovation wurde 2004 zum weltweit dritten Unternehmen, dem die Entwicklung von Wet-Type-LiBS gelang.

SK Innovation plant, 335 Millionen Euro in den Bau von vier LiBS-Produktionseinheiten und drei CCS-Produktionseinheiten auf dem 270.000 Quadratmeter großen Gelände investieren. Im dritten Quartal dieses Jahres soll der Grundstein für die Anlage gelegt und im dritten Quartal 2021 die Massenproduktion eingeleitet werden. Die jährliche Kapazität der Anlage wird auf 340 Millionen Quadratmeter LiBS und 130 Millionen Quadratmeter CCS geschätzt.

SK Innovation hat kürzlich seine weiteren Pläne zum Bau von Anlagen in anderen Ländern, darunter China und Polen, bekannt gegeben. Derzeit werden in Jeungpyeong, Chungcheongbuk-do, Korea, 360 Millionen Quadratmeter LiBS pro Jahr produziert. Die Fertigstellung von Überseeanlagen in China und Polen erhöht die Produktionskapazität von SK Innovations auf 1,20 Milliarden Quadratmeter pro Jahr.

SK Innovation hat kürzlich mit ‚SK hitech battery materials Poland Sp. z o.o.' eine vollständig unternehmenseigene Aktiengesellschaft. gegründet.

Es wird erwartet, dass SK Innovation nach Fertigstellung der Anlage in Polen innerhalb kürzester Zeit Separatorenprodukte an Großkunden auf dem europäischen Markt liefern kann. Darüber hinaus geht SK Innovation davon aus, dass es in Europa handfeste Ergebnisse erzielen und sich im harten Wettbewerb der globalen EV-Erstausrüster (OEM) und EV-Batterieanbieter durchsetzen wird.

SOURCE SK Innovation