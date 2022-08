Skalex passa a oferecer consultoria e desenvolvimento de software para empresas de todos os tamanhos

LEONBERG, Alemanha, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Skalex, principal fornecedor alemão de software de marca branca para criptomoedas, expandiu seus principais serviços para incluir desenvolvimento de software de nível empresarial e consultoria para empresas de todos os tamanhos. A empresa também atualizou sua identidade de marca e reformulou seu site para refletir essas mudanças.

Em resposta às mudanças nas condições do mercado e às necessidades de seus clientes, a Skalex tem o orgulho de anunciar que está expandindo suas principais linhas de negócios para incluir consultoria e desenvolvimento de software. A Skalex está implementando essas mudanças depois de receber o feedback de seus clientes e agora oferece esses novos serviços para ajudá-los a se adaptarem e prosperarem no atual ambiente de negócios desafiador.

A empresa está bem posicionada para essa expansão. A Skalex está aproveitando o vasto conhecimento que adquiriu ao longo de anos de trabalho no setor de ativos digitais para ajudar os clientes a selecionar as melhores soluções para seus negócios com serviços como Consultoria de DevOps, Enterprise Solutions, Legacy Software Upgrades (atualização de software legado) e soluções de pagamento e KYC (conheça seu cliente).

A linha central de produtos e serviços da Skalex também foi ampliada para agora incluir soluções de carteira, desenvolvimento de Blockchain, contratos inteligentes, soluções de tokenização de ativos, plataformas de NFTs, soluções de liquidez e DAOs, além do conhecido software de marca branca.

O CEO da Skalex, Raj Ponniah, sempre se concentrou nas necessidades do cliente. "Um dos membros fundadores da Skalex me disse uma vez que sua visão era oferecer soluções escaláveis para ajudar os clientes a crescer e ter sucesso. Estou muito orgulhoso de nossos produtos e soluções inovadoras, mas, de acordo com nossa visão fundamental, devemos nos esforçar ao máximo para oferecer suporte a nossos clientes para atendê-los em seu estágio de desenvolvimento. Ao adotar uma abordagem holística e sistêmica às necessidades de nossos clientes, todos nós podemos prosperar juntos", disse Ponniah.

Acesse www.skalex.io para obter mais informações sobre as ofertas da Skalex e para agendar uma demonstração com um representante experiente da Skalex.

Sobre a Skalex



A Skalex GmbH, com sede na Alemanha, foi pioneira em serviços de blockchain e desenvolvimento de contratos inteligentes. A Skalex elevou o padrão no mercado global de criptomoedas com seu renomado software de exchange de marca branca personalizado. Originalmente, o software de exchange foi desenvolvido para simplificar aos clientes a criação de suas próprias exchanges de criptomoedas e a negociação de criptomoedas.



Os esforços de desenvolvimento e a experiência da Skalex permitiram que ela criasse uma infraestrutura poderosa e ferramentas prontas para uso a fim de que as empresas gerenciem e dimensionem seus negócios em uma ampla variedade de produtos e serviços.

