SKEMA Business School 3ème école mondiale pour son programme en Finance dans le classement 2020 du Financial Times

PARIS, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le Financial Times vient de publier son classement mondial des programmes en Finance.

SKEMA Business School, avec son programme MSc Financial Markets and Investments (« pré-expérience ») enseigné sur ses campus de Paris, Sophia Antipolis et Raleigh (Etats-Unis) gagne 1 place et se hisse à la 3ème place mondiale des 55 écoles et universités internationales sélectionnées.