SKEMA Business School à la 12[e] place mondiale du classement des Masters en Management du Financial Times

SKEMA se hisse également à la 4ème place parmi les 22 meilleures Grandes Ecoles françaises représentées.

Dans ce panorama mondial où l'appréciation des diplômés sur l'école, sur leur insertion puis leur évolution professionnelle à 3 ans compte pour la moitié de l'évaluation, SKEMA se distingue particulièrement sur le critère des objectifs atteints par ses alumni grâce à leur diplôme (Aims achieved), SKEMA se situe au 6e rang mondial. Sur l'expérience internationale (International course experience), SKEMA est en 9e position.

Une progression qui fait écho au modèle pédagogique que développe l'école : faire partager la richesse incomparable d'une véritable expérience globale et multiculturelle à ses étudiants.es représentant 120 nationalités sur ses 7 campus internationaux.

Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA précise : « nous pouvons mesurer le chemin parcouru depuis notre entrée dans le classement en 2009 et nous réjouir d'y avoir progressé jusqu'à présent. C'est une réelle reconnaissance de la stratégie d'internationalisation de l'école et de la réussite de nos diplômés. Cette 12e place mondiale est une belle récompense alors que SKEMA fête cette année son 10e anniversaire ».

Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses 50 programmes d'enseignement, sa structure multi-site internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l'école est présente sur 7 sites : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Le Cap). En septembre 2019, l'école a annoncé l'implantation à Montréal de SKEMA GLOBAL LAB in Augmented Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée et de son nouveau centre de R&D : SKEMA Quantum Studio.

SKEMA bénéficie de la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.

