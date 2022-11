SKEMA Business School lanza 'SKEMA Law School for Business'

PARÍS, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- SKEMA Business School inauguró su escuela de derecho "SKEMA Law School for Business" en Belo Horizonte, Brasil, el 28 de octubre de 2022.

La creación de SKEMA Law School for Business forma parte del plan estratégico SKY25 de la escuela, que pretende desarrollar una institución "integral" para ir más allá de las disciplinas de gestión y responder a cuestiones transdisciplinarias. Para ello se están creando tres nuevas escuelas de Derecho, Inteligencia Artificial y, en los próximos meses, Geopolítica.

Left: Inauguration of SKEMA Law for Business on 28 October 2002 in Belo Horizonte, with Alice Guilhon, Dean and Executive President of SKEMA Business School, Judge José Arthur de Carvalho Pereira, President of the Court of Justice of the State of Minas Gerais, intellectual property lawyer Gabriel di Blasi, Geneviève Poulingue, Dean of SKEMA Brazil and Edgar Jacobs, Coordinator of the law courses at SKEMA Law School for Business. On the right: SKEMA's City Campus, in the heart of Belo Horizonte.

El objetivo de la escuela de derecho de Belo Horizonte es formar a los aspirantes a profesionales en los próximos 20 años con un enfoque global, multidisciplinar y tecnológico, capaces de actuar en un entorno internacional con un prisma multicultural.

SKEMA Law School for Business está estructurada en torno a varios programas y cursos online:

Un programa de licenciatura en Administración de Empresas de cinco años de duración, aprobado por el Estado, que prepara a los estudiantes para el derecho judicial, el derecho tecnológico y el derecho empresarial.

Cuatro programas de máster en ciencias (MSc) con varias especialidades: derecho digital, derecho judicial y tecnología, derecho de las empresas emergentes, IA y blockchain.

Un nanotítulo de 'Derecho e Inteligencia Artificial' (curso online, abierto a todos)

El contenido educativo se basa en una red de investigadores internacionales.

Según Edgar Jacobs, coordinador de los cursos de derecho, "el punto fuerte de SKEMA Law for Business es que ofrece a los estudiantes unas perspectivas de inserción profesional completamente diferentes, en la interfaz del derecho y las nuevas tecnologías, que no tenían hasta ahora. Esto se debe a que SKEMA Law for Business puede combinar la enseñanza tradicional del derecho con todas las áreas de especialización de la escuela de negocios: internacional y multiculturalismo, gestión, ética, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etc.'

Para Geneviève Poulingue, decano de SKEMA en Brasil, 'la Facultad de Derecho se centra en desarrollar en nuestros alumnos habilidades y competencias que van más allá de los fundamentos del Derecho, apostando por la innovación en el plan de estudios y en las prácticas docentes. Nuestra intención es formar profesionales preparados para trabajar en el contexto global y digital, con un enfoque en las personas, la diversidad y la ética, sin descuidar las habilidades básicas y blandas. En Brasil, esta es una combinación ideal para un grado de excelencia en el campo del derecho.'

Establecido en Brasil desde 2015, SKEMA cuenta este año con 1.000 estudiantes en su nuevo campus de la ciudad, situado en el corazón de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais.

