SKEMA fortalece sua posição na China com a criação de uma instituição conjunta com a Universidade Nanjing e com o mestrado em empreendedorismo e inovação da Universidade Xian' Jiaotong

O ministro da educação da China aprovou os acordos assinados entre a SKEMA e as universidades Nanjing e Xian' Jiaotong. A SKEMA cria uma instituição conjunta com a Nanjing e um curso de mestrado em empreendedorismo e inovação com a Xian' Jiaotong, com foco em gestão de dados e inteligência artificial.

Instituição Conjunta NAU-SKEMA

A Instituição NAU-SKEMA é estabelecida conjuntamente pela SKEMA Business School e Nanjing University (NAU). A criação de uma escola conjunta com uma universidade chinesa destina-se a um número muito reduzido de instituições internacionais de alto nível das quais a SKEMA agora faz parte.

Essa instituição começará a recrutar o primeiro grupo de estudantes na China em setembro de 2020, através do exame Gaokao. Esse exame de admissão em universidades, que é considerado difícil, permitirá o recrutamento de um grande número de alunos chineses: aproximadamente 300 estudantes por ano, mas com um processo altamente seletivo.

Os alunos frequentarão o curso universitário em período integral com a duração de quatro anos e composto de quatro cursos híbridos de estudo oferecendo a possibilidade de várias carreiras profissionais:

Engenharia financeira

Auditoria

Gestão de informação e gestão de sistemas de informação

Gerenciamento de projetos de engenharia

Os alunos obterão dois diplomas: o diploma de ensino superior de formação geral da NAU e o diploma BBA SKEMA global com a duração de 4 anos.

Mestrado em empreendedorismo e inovação da SKEMA-Xian' Jiaotong

O programa visa preparar elites e líderes de setor no futuro nas áreas de empreendedorismo e inovação com foco em big data e inteligência artificial.

O programa conjunto com a duração de 2 anos tem início no começo do ano letivo de 2020, visando recrutar 60 alunos por ano. Está aberto a candidatos com a pontuação equivalente a "Bac+3" ou "Bac+5". No final de 2 anos de estudos, o aluno recebe o diploma da SKEMA (MSc), além do diploma do ministro de educação da China.

"A colaboração conjunta planeja aprofundar os intercâmbios educacionais entre a França e a China, e estou feliz por a SKEMA fazer parte dessa parceria. Constitui também um elo forte no plano estratégico SKY25 da escola em busca de seu desenvolvimento internacional baseado, paralelamente à abertura de centros internacionais, nos acordos estabelecidos com as melhores instituições do mundo", disse Alice Guilhon, diretora executiva da SKEMA.

