SKEMA implementa seus primeiros avanços em IA

Em 2019, a empresa foi precursora nesta área com a abertura de um centro de pesquisa de IA em Montreal. A SKEMA ganhou força com a criação do Instituto SKEMA AI, um sistema global que reúne 20 professores e especialistas em torno da IA e implementa a estratégia de IA da escola - desde pesquisas a aplicações concretas em todos os programas da escola - ao mesmo tempo em que desenha os territórios e ecossistemas de seus vários campi na França e no exterior.

Nesse contexto, vale a pena mencionar a cooperação histórica da escola com a UCA (University Côte d'Azur) e, em especial, o Institut 3IA Côte d'Azur.

Para Alice Guilhon, reitora da escola de negócios SKEMA: "era essencial introduzir IA em todos os programas acadêmicos da SKEMA. Ele constitui até um dos pilares da SKY25: é o que chamamos de hibridização. Esta hibridização é uma das alavancas da nossa ambição de nos tornarmos uma escola "vanguardista", propondo a hibridização de 100% de nossos programas: IA a serviço do mundo dos negócios."

Entre os avanços no campo da IA, notamos o seguinte:

Constituição de um "corpo docente de IA" SKEMA, composto por mais de 20 professores e pesquisadores divididos em quatro campos interdisciplinares: fundamentos da IA; IA, economia e finanças; IA, marketing e gestão; IA, operações, cadeia de suprimentos e sistemas de informação.

Integração de uma especialização de "IA" dentro do programa BBA Global.

Lançamento de um novo programa Specialised Master® para "gerentes de projetos de IA" no outono de 2021, atualmente em processo de aprovação da entidade "Conférence des Grandes Ecoles".

Asma Hanafi, estudante do programa de mestrado em Administração (Grande Ecole Program) que escolheu o programa "IA para administradores", disse: "o valor agregado de um programa de treinamento de IA está, sobretudo, em sua natureza técnica. Ser estudante de uma escola de negócios e se inscrever para um estágio, ao mesmo tempo em que possuímos habilidades em aprendizado de máquina e programação, torna nossos perfis atraentes e diferenciados. Senti essa vantagem durante as entrevistas para minha pesquisa de estágio porque despertou a curiosidade de vários recrutadores. Hoje, a IA é uma parte fundamental de todos os setores de atividades. Contribui para a pesquisa, inovação e tomada de decisões, seja para marketing, recursos humanos, finanças, etc. Gerenciamento e análise de dados são problemas que todas as empresas enfrentam. Portanto, é essencial que o gerente de amanhã saiba como dominar tais assuntos centrais."

Até o momento, mais de 70% dos programas da SKEMA incluem a dimensão de IA em sua formação. Com o Instituto de IA SKEMA e seus novos programas, a escola pré-calcula o que se tornará uma entidade específica com o nome "SKEMA AI School for Business".

Para mais informações sobre essas iniciativas, consulte o prospecto SKEMA AI For Business: http://bit.ly/2YnnLGL.

FONTE SKEMA Business School

