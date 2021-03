SketchTour Portugal Reload : écrire et dessiner le Portugal

le meilleur du Portugal présenté par les écrivains et les Urban Sketchers

LISBONNE, Portugal, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- Les SketchTour Portugal Reloads avec leurs itinéraires qui traversent différents scénarios et paysages des îles et du territoire continental du pays, passeront de la réalité à la fiction à travers les récits d'écrivains nationaux et les dessins de dessinateurs nationaux et internationaux invités à participer au projet.

Qu'ils soient monochromatiques ou aux couleurs de l'arc-en-ciel, les portraits des sept régions touristiques du pays et les récits d'auteurs portugais reproduiront des expériences uniques de cette destination, pour répondre au défi lancé par le collectif d'artistes Urban Sketchers, avec le soutien de VisitPortugal, qui vise à promouvoir le tourisme local et littéraire grâce à un projet intégré qui allie l'écriture au dessin.

Après le succès remporté par la première édition en 2017, SketchTour Portugal Reload sera de retour en 2021 et comptera sur la participation de vingt dessinateurs (dix nationaux et dix internationaux) provenant d'Espagne, d'Italie, de France, du Royaume-Uni, de Suède et d'Égypte. Parmi les dessinateurs étrangers, Lapin, Stefano Faravelli, Ian Fennelly, Simo Capecchi, Nina Johansson et Reham Ali se distinguent.

La grande nouveauté de l'édition 2021 est l'ajout à ce voyage de onze grands auteurs et écrivains de langue portugaise issus de différentes générations : Mia Couto, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz, Gonçalo Cadilhe, Rui Cardoso Martins, Sérgio Godinho, Marcela Costa, Matilde Campilho, Rui Cardoso Martins et Jacinto Lucas Pires. Ces auteurs écriront le Portugal, enrichiront les dessins des dessinateurs urbains par leurs mots et leurs récits et inspireront les futurs voyages des touristes.

SketchTour Portugal Reload entend produire plus de cinq cents dessins, dix webisodes, un documentaire, une exposition multimédia et un livre réunissant textes et dessins et préfacé par Mia Couto.. Le site web www.SketchTourPortugal.com sera continuellement mis à jour grâce aux résultats des différentes éditions du projet et à une bibliothèque de paysages sonores qui contribueront à créer une nouvelle perception des expériences et de cette destination grâce à un contenu plus accessible.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance du tourisme, vise à faire figurer le Portugal dans les listes de présélection des touristes nationaux et internationaux et à montrer que le pays est prêt à accueillir tous ceux qui souhaitent profiter de la nature, du patrimoine, de la culture et de tous les autres atouts qui continuent de faire du Portugal l'une des destinations de choix.

SketchTour Portugal Reload commencera à Madère, du 7 au 12 avril, et sera animé par le président de Turismo de Portugal, Luís Araújo, la dessinatrice française Charline Moreau et l'écrivain Marcela Costa.

La deuxième étape du SketchTour se déroulera en Algarve et inspirera l'écrivaine Matilde Campilho, le dessinateur hôte Pedro Loureiro et le dessinateur italien Simo Capecchi.

L'itinéraire de l'Alentejo, territoire vaste et diversifié, aura 2 circuits et verra la participation des dessinateurs Nuno Branco et Marielle Duran (FR), Celeste Vaz Ferreira et Lapin (FR), accompagnés des écrivains Rui Cardoso Martins et José Luís Peixoto, respectivement.

SketchTour propose également deux itinéraires qui traversent le centre du Portugal, auxquels participeront les dessinateurs Alexandra Belo et Santi Sallés (ES), Margarida Martins et Nina Johansson (SE) et les écrivains Gonçalo Cadilhe et Afonso Cruz.

Dans les îles atlantiques des Açores, la nature inspirera l'écrivain Joel Neto et les dessinateurs Mário Linhares et Maru Godas (ES).

À Porto, les rues de la ville, la côte, la vallée du Douro et l'intérieur seront enregistrés par Paulo Mendes et Ian Fennelly (Royaume-Uni), qui seront accompagnés par l'écrivain Dulce Maria Cardoso. Dans le Nord, en passant par les zones frontalières de Trás-os-Montes, Gerês et Minho, les dessinateurs Marco António Costa et Stefano Faravelli (IT) y participeront, accompagnés de l'écrivain Jacinto Lucas Pires.

Les rues, les monuments et les endroits insolites de Lisbonne seront le fil conducteur des dessinateurs Rosário Félix et Reham Ali (EG) et de l'auteur-compositeur Sérgio Godinho.

Tout au long de 2021, SketchTour Portugal Reload écrira et dessinera le Portugal, réunira des talents nationaux et étrangers autour du pays et inspirera de futurs voyages à travers les différents territoires et les différences expériences que cette destination a à offrir. Une destination qui accueille tout le monde et respecte toutes les différences de ses visiteurs. Une destination inclusive et durable, où l'on bâtit un meilleur tourisme pour une meilleure planète.

