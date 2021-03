SketchTour Portugal Reload, Portugal tekenen en beschrijven

Schrijvers en stadstekenaars tonen het beste van Portugal

LISSABON, Portugal, 29 maart 2021 /PRNewswire/ -- SketchTour Portugal Reloads, met routes die verschillende scenario's en landschappen van de eilanden en het continentale grondgebied van het land doorkruisen, en die overgaan van realiteit op fictie door de verhalen van nationale schrijvers en de tekeningen van nationale en internationale tekenaars die werden uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

De portretten van de zeven toeristische regio's van het land, monochroom of in de kleuren van de regenboog, en de verhalen van Portugese auteurs zullen unieke ervaringen van de bestemming weergeven, als antwoord op de uitdaging van kunstenaarscollectief Urban Sketchers, met de steun van VisitPortugal, dat het land en het literaire toerisme wil promoten door middel van een geïntegreerd project dat schrijven en tekenen combineert.

Na het succes van de eerste editie in 2017 keert SketchTour Portugal Reload terug in 2021. Twintig tekenaars (tien nationale en tien internationale) uit Spanje, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Egypte zetten hun schouders onder het project. Opvallende namen onder de buitenlandse tekenaars zijn Lapin, Stefano Faravelli, Ian Fennelly, Simo Capecchi, Nina Johansson en Reham Ali.

Nieuw aan de editie van 2021 is de toevoeging aan de reis van elf vooraanstaande auteurs en schrijvers in de Portugese taal, van verschillende generaties: Mia Couto, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz, Gonçalo Cadilhe, Rui Cardoso Martins, Sérgio Godinho, Marcela Costa, Matilde Campilho, Rui Cardoso Martins en Jacinto Lucas Pires. Deze auteurs zullen Portugal beschrijven, de tekeningen van de stadstekenaars opluisteren met hun woorden en verhalen en toekomstige reizen van toeristen inspireren.

SketchTour Portugal Reload mikt op ruim vijfhonderd tekeningen, tien webisodes, een documentaire, een multimediatentoonstelling en een boek dat teksten en tekeningen samenbrengt met een voorwoord van Mia Couto. De website www.SketchTourPortugal.com zal voortdurend worden bijgewerkt met de resultaten van de verschillende edities van het project en met een bibliotheek van soundscapes die een nieuwe perceptie van ervaringen en van de bestemming zullen helpen creëren aan de hand van een toegankelijkere inhoud.

In het kader van het herstelplan voor toerisme heeft dit project tot doel Portugal een plaats te geven op de shortlist van nationale en internationale toeristen. Het wil aantonen dat Portugal als bestemming klaar is voor alle reizigers die willen genieten van de natuur, het erfgoed, de cultuur en alle andere troeven die het land nog steeds tot een topbestemming maken.

SketchTour Portugal Reload gaat van start op Madeira, van 7 tot 12 april, en wordt gepresenteerd door de voorzitter van Turismo de Portugal, Luís Araújo, de Franse tekenares Charline Moreau en schrijfster Marcela Costa.

De tweede etappe van SketchTour vindt plaats in de Algarve en inspireert schrijfster Matilde Campilho, gasttekenaar Pedro Loureiro en de Italiaanse tekenaar Simo Capecchi.

De route door de Alentejo, een uitgestrekt en gevarieerd gebied, omvat twee rondreizen waaraan wordt deelgenomen door tekenaars Nuno Branco en Marielle Duran (FR) en Celeste Vaz Ferreira en Lapin (FR), respectievelijk begeleid door schrijvers Rui Cardoso Martins en José Luís Peixoto.

SketchTour heeft ook twee routes doorheen het centrum van Portugal waaraan tekenaars Alexandra Belo en Santi Sallés (ES), Margarida Martins en Nina Johansson (SE) en schrijvers Gonçalo Cadilhe en Afonso Cruz zullen deelnemen.

Op de Atlantische eilanden van de Azoren zal de natuur schrijver Joel Neto en tekenaars Mário Linhares en Maru Godas (ES) inspireren.

In Porto zullen de straten van de stad, de kust en de Douro-vallei en het binnenland worden vastgelegd door Paulo Mendes en Ian Fennelly (UK), begeleid door schrijfster Dulce Maria Cardoso. In het noorden, door de grensgebieden van Trás-os-Montes, Gerês en Minho, nemen tekenaars Marco António Costa en Stefano Faravelli (IT) deel, in het gezelschap van schrijver Jacinto Lucas Pires.

De straten, monumenten en bijzondere plekjes van Lissabon zullen het motto zijn voor tekenaars Rosário Félix en Reham Ali (EG) en componist-auteur Sérgio Godinho.

Gedurende heel 2021 zal SketchTour Portugal Reload Portugal beschrijven en tekenen, nationaal en buitenlands talent in het hele land samenbrengen en toekomstige reizen inspireren doorheen de verschillende gebieden en ervaringen die de bestemming biedt. Een bestemming die iedereen verwelkomt en die alle verschillen tussen de mensen die haar bezoeken, respecteert. Een inclusieve en duurzame bestemming, waar beter toerisme wordt gebouwd om een betere planeet te hebben.

