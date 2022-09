SKIC RECEBE PRÊMIO POR EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

Empresa concorreu com 30 fornecedores e foi homenageada pelo melhor resultado de SSMAC do 1º semestre no Projeto Sol do Cerrado

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SKIC (Sigdo Koppers Ingieneria Y Construccion), uma das principais empresas de Engenharia e Construção da América Latina, venceu 30 fornecedores e foi premiada por ter sido a melhor empresa no gerenciamento de SSMAC - Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidades, no primeiro semestre de 2022, na obra do Projeto Sol do Cerrado. A conquista deste prêmio dá a oportunidade para a SKIC concorrer, no final deste ano, ao "Capacete de Ouro", a maior premiação do projeto aos seus fornecedores.

Para vencer o prêmio de SSMAC, a SKIC executou atividades críticas e desafiadoras, com ações proativas para evitar adversidades e acidentes, mantendo muita transparência nas atividades e dando prioridade total à integridade dos colaboradores na construção da linha de transmissão de 230 KV e 15 km de extensão, que conecta a subestação coletora Sol do Cerrado à subestação Jaíba (MG). A linha interliga a usina fotovoltaica com 17 subparques, que compõem um dos maiores de geração de energia solar da América Latina, com potência instalada de 766 Megawatts-pico (MWp) e capacidade de produção de energia de 1,7 Gigawatts-hora por ano (GWh/ano) - ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

"A SKIC se engajou no propósito de entregar a obra antes do prazo estabelecido, priorizando a saúde e segurança de todos nossos colaboradores. Receber esse reconhecimento do Projeto Sol do Cerrado é motivo de muito orgulho e reforça nosso compromisso de continuar trabalhando dentro deste elevado padrão de qualidade, com segurança para os funcionários, as comunidades do entorno e o meio ambiente. É uma grande conquista para a SKIC", ressalta Robson Campos, CEO da SKIC no Brasil.

Projetos no setor de Energia e Energia Renovável

A SKIC tem longa e bem-sucedida trajetória no setor de energia e vem acompanhando o aumento da demanda por grandes projetos de energia renovável tanto no mercado livre quanto no regulado.

No setor de energia, a SKIC já executou mais de 7.000 Km de linhas de alta tensão em projetos no Chile e no Brasil, sendo 60 subestações para usinas termelétricas e hidrelétricas. No Brasil, a empresa já atingiu a marca de 2.000 Km de linhas de transmissão instaladas, consolidando-se como uma das principais fornecedoras de serviços para o setor de energia.

